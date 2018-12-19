HABER

Ahmet Kural'ın 5 yıla kadar hapsi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 14:47 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun şikayeti üzerine oyuncu Ahmet Kural hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı - İddianamede, şüpheli Kural'ın "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda oyuncu Ahmet Kural hakkında "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca Ahmet Kural hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, oyuncu Ahmet Kural "şüpheli", şarkıcı Sıla "müşteki" olarak yer aldı.

Şüpheli Ahmet Kural'ın ifadesine yer verilen iddianamede, Kural'ın olay günü tartışma sırasında "Git buradan seni öldürürüm. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor." şeklinde sözlerle tehdit ve hakarette bulunduğu Sıla Gençoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği, taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı hatırlatılan iddianamede, Kural'ın avukatı tarafından dosyaya 3 Aralık'ta, müştekinin olaydan 18 saat sonra çekildiği iddia edilen görüntülerin yer aldığı bir CD, müştekinin avukatının ise 5 Aralık'ta bu videonun orijinal hali olduğu öne sürülen bir CD sunduğu belirtildi.

Dosyada bulunan tüm CD kayıtlarına dair bilirkişi incelemesi yaptırıldığı anlatılan iddianamede, taraf avukatlarının sunduğu CD'lerdeki kayıtlar arasında 6 saniyelik fark bulunduğu, bunun dışında her iki görüntünün aynı olduğu ifade edildi.

İddianamede, CD'lerdeki görüntülerde yer alan 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenildiği bildirildi. Buna göre, tanıklardan doktor Cem Mumcu, Sıla'nın çağırması üzerine asistanı Hande Kızıl'ın evine giderek Sıla'yı muayene ettiğini, vücudunda ekimoz ve ödemler gördüğünü söyledi. Mumcu ayrıca, o gece medyada yer alan videoyu sosyal medya hesabından kendisinin paylaştığını, sonrasında kendisini rahatsız hissettiği için sildiğini belirtti.

Tanık Sıla'nın asistanı Hande Kızıl da olay günü Sıla ve Ahmet Kural'ın buluşacağını bildiğini, Sıla'yla beraber kıyafet seçtiklerini anlattı. Sonrasında kendi evinde kaldığını ifade eden Kızıl, şunları anlattı:

"Saat 05.00 civarında Sıla beni arayarak geleceğini söyledi. Bir süre sonra evime geldi. Beyaz gömleğinin düğmeleri kopuk, yakası yırtık, yüzünün sol tarafının şiş olduğunu gördüm. Gömleğinde kan izi vardı, deri pantolonunda ve trençkotunda yırtık vardı. Bana Ahmet Kural'ın kendisini darbettiğini, saçından tutup, başını duvara vurduğunu, kollarına omuzlarına vurduğunu, tekme attığını söyledi. Sıla'ya giyinmesi için tişört ve eşofman verdim. Bir süre sonra arkadaşlar geldi. Bir kısmı geçmiş olsun diyerek evden ayrıldı. Sıla, kendisini teselli etmek için bir ara şarkı söyledi fakat bu eğlence amaçlı değildi. Sıla'nın vücudundaki morlukları ve kızarıklıkları gösteren fotoğrafları ben çektim."

İddianamede, şüpheli Kural'ın "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
İYİ Parti ilçe binasına silahlı saldırıİYİ Parti ilçe binasına silahlı saldırı
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 99. yılı kutlandıAtatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 99. yılı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet kural iddianame sıla

En Çok Okunan Haberler

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Galatasaray Flamur Gashi'yi denemeye aldı

Galatasaray Flamur Gashi'yi denemeye aldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de köpeğe kezzaplı işkence!

Ağzına kezzap döküp, kulaklarını kesmişler!

Adana'da İYİ Parti ilçe binasına silahlı saldırı

İYİ Parti ilçe binasına silahlı saldırı

İstanbul'da kâbus gibi bir gün!

İstanbul'da kâbus gibi bir gün!

Afyonkarahisar'da inanılmaz olay! Çamura saplanan genç bir gün sonra kurtarıldı

Çamura saplanan genç bir gün sonra kurtarıldı

Polis teşkilatında FETÖ operasyonu!

Emniyet müdürleri gözaltına alınıyor!

Köpeklerden kaçarken çamura saplanan genç kurtarıldı

Köpeklerden kaçarken çamura saplanan genç kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.