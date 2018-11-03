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Ahmet Kural'ın "kasten yaralama" suçundan da yargılanması talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 18:10 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun avukatı, oyuncu Ahmet Kural'ın, televizyonda yaptığı açıklamaları nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "kasten yaralama" suçundan da yargılanması istemiyle dilekçe verdi

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural'ın, televizyonda yaptığı, "karşılıklı itişme çıktı, kolunu tuttum" açıklaması nedeniyle de 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "kasten yaralama" suçundan da yargılanması ve verilecek cezanın emsal nitelik taşıması talep edildi.

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, soruşturma başlatan ve oyuncu Ahmet Kural'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na yeni bir dilekçe sundu.

Dilekçede, şüpheli Kural'ın bir televizyon kanalının ana haber bültenine, hakikatten uzak, gerçek dışı, suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğu aktarıldı.

Şüpheli Kural'ın, "Aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tuttum." yönündeki açıklamalarının dosyadaki mevcut fotoğraflar, darp raporu ve diğer tüm belgelerle örtüşen, yaralama eylemenin kabulü niteliğinde olduğu belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Zira şüpheli Ahmet Kural, uyguladığı şiddet inkar edilemez boyutta olduğu için eylemini basitleştirme ve olağanlaştırma gayreti içerisinde suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunmuş, bahse konu beyanlarda dahi müvekkile fiili müdahalede bulunduğunu ikrar etmiştir."

Naz Çekem'in Kural'dan şiddet gördüğü yönündeki beyanlarına da yer verilen dilekçede, bu nedenle şüphelinin gerçekleştirmiş olduğu eylemler nedeniyle emsal mahiyette cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

Dilekçede, TCK'ya göre şüphelinin eylemlerine uyan ve 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "kasten yaralama", 2 yıla kadar hapis cezası öngörülen "tehdit" ve yine 2 yıla kadar hapis cezası öngörülen "hakaret" ile tespit edilecek diğer suçlardan, emsal mahiyette cezalandırılması adına kamu davası açılması talep edildi.

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- Olay

Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Ailesi Mahkemesi'ne başvurarak, fiziki şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Kural'ın müvekkili Sıla Gençoğlu'na 3 ay yaklaşmamasına yönelik korunma kararı aldırmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrası avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Gençoğlu, savcılığa "müşteki" sıfatıyla ifade vermişti.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Gençoğlu, kendisine uygulanan şiddet nedeniyle Kural'dan şikayetçi olduğunu belirtmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, Ahmet Kural'ı 5 Kasım Pazartesi günü "şüpheli" olarak ifade vermek üzere adliyeye çağırmıştı.

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