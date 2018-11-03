İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural'ın, televizyonda yaptığı, "karşılıklı itişme çıktı, kolunu tuttum" açıklaması nedeniyle de 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "kasten yaralama" suçundan da yargılanması ve verilecek cezanın emsal nitelik taşıması talep edildi.

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, soruşturma başlatan ve oyuncu Ahmet Kural'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na yeni bir dilekçe sundu.

Dilekçede, şüpheli Kural'ın bir televizyon kanalının ana haber bültenine, hakikatten uzak, gerçek dışı, suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğu aktarıldı.

Şüpheli Kural'ın, "Aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tuttum." yönündeki açıklamalarının dosyadaki mevcut fotoğraflar, darp raporu ve diğer tüm belgelerle örtüşen, yaralama eylemenin kabulü niteliğinde olduğu belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi: