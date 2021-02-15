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Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? TÜİK Başkanlığına vekaleten atanan Ahmet Kürşad Dosdoğru kaç yaşında, nereli?

15.02.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? TÜİK Başkanlığına vekaleten atanan Ahmet Kürşad Dosdoğru kaç yaşında, nereli?

TÜİK Başkanı’nın görevden alınması gündemin en çok araştırılan konularından bir tanesi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı. Şimdi, Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir şeklinde araştırmalar yapılıyor. Peki, Ahmet Kürşad Dosdoğru nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Yaşanan son dakika gelişmesine göre TÜİK Başkanı olarak görev yapan Muhammed Cahit Şirin görevden alındı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) internet sitesinde yer alan duyuruya göre; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Şirin’in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı. Bu gelişmeyle beraber gündemin en çok araştırılan isimlerinden bir tanesi olan Şirin ile ilgili araştırmalar da yapılıyor. Peki, Ahmet Kürşad Dosdoğru nereli? Ahmet Kürşad Dosdoğru kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler...

Muhammed Cahit Şirin kimdir? Görevden alınan TÜİK Başkanı Muhammed Cahit Şirin nereli, kaç yaşında, yerine kim geldi?Muhammed Cahit Şirin kimdir? Görevden alınan TÜİK Başkanı Muhammed Cahit Şirin nereli, kaç yaşında, yerine kim geldi?

AHMET KÜRŞAD DOSDOĞRU KİMDİR?

1978 yılında Yozgat'ta dünyaya gelen Ahmet Kürşad Dosdoğru 43 yaşındadır. 2004 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Dosdoğru, aynı sene TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

2009 senesinde Merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 senesi itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirildi. Dosdoğru, 2017 senesinde Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Son olarak 15 Şubat 2021 tarihinde ise TÜİK Başkanlığı görevine vekaleten getirildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Dosdoğru, iyi derecede İngilizce biliyor.

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