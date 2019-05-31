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Ahmet Kurtuluş'a, 5 yaşındaki çocuğunun önünde 2 kurşun

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, 'organize suç örgütü' davasının 69 sanığı arasındaki AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Ahmet Kurtuluş'a, 5 yaşındaki çocuğunun önünde 2 kurşun

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 'organize suç örgütü' davasının 69 sanığı arasındaki AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Polis yeleğiyle siteye gelen, güvenliğe Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan geldiğini söyleyerek yukarı çıkan şüphelinin, kapıyı açan Kurtuluş’tan kimliğini istediği, kimliğini almaya giden Kurtuluş’un peşinden yatak odasına gidip, 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde ateş ederek öldürdüğü ortaya çıktı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Narlıdere ilçesinde meydana geldi. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 7'si tutuklu 69 sanıklı 'organize suç örgütü' davasında sanıklardan biri olan ve elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınması yönünde adli kontrol tedbiri uygulanan AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'a, hapis bulunduğu evinde silahlı saldırı düzenlendi. Polis yeleği giyen kişi, site güvenliğine Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan geldiğini söyledi. Bunun üzerine güvenlik personeli, Kurtuluş'u aradı. Kurtuluş'un izin vermesi üzerine şüpheli içeri alındı. Şüpheli, kapıyı açan Ahmet Kurtulmuş’tan kimlik istedi. Kimliğini almak için içeri giren Kurtulmuş’un peşinden giden şüpheli, birkaç el ateş etti. Biri başından olmak üzere vücuduna 2 kurşun isabet eden Kurtuluş, kanlar içinde yere yığıldı.
Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldıran Kurtuluş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ahmet Kurtuluş'un cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Olayla ilgili polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Narlıdere'deki evin çevresinde bulunan tüm güvenlik ve mobese kameraları görüntülerini incelemeye alan ekipler, otomobille olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
YATAK ODASINDA ÖLDÜRDÜ
Bu arada saldırıya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Olay sırasında eşi ve kızı alışverişte olan Ahmet Kurtulmuş’un yanında 5 yaşındaki oğlunun olduğu belirtildi. Şüphelinin, kimliğini istediği Kurtulmuş’u takip edip, yatak odasında oğlunun gözü önünde ateş ederek öldürdüğü bildirildi.
Ahmet Kurtuluş'un kuzeni Ali Osman Erkan, olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, "Kendisi çok gönlü bol bir insandı. Hepimiz şok olduk. Hiç beklediğimiz bir olay yaşadık. Maalesef, bu olay 5 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde gerçekleşti" dedi.
Ahmet Kurtuluş için, ikindi vaktinde Narlıdere Merkez Camisi'nde cenaze töreni yapılması planlanıyor.

FOTOĞRAFLI

Ahmet Kurtuluş'a, 5 yaşındaki çocuğunun önünde 2 kurşunAhmet Kurtuluş'a, 5 yaşındaki çocuğunun önünde 2 kurşun

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