HABER

Ahmet Kurtuluş'a, 5 yaşındaki çocuğunun önünde 2 kurşun (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 18:20 | Son Güncelleme

'AĞLAMAYACAĞIM, DÜŞMANLARI SEVİNDİRMEYECEĞİM' İzmir'in Narlıdere ilçesinde, elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken, polis yeleği giyen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Ahmet Kurtuluş (41) için Narlıdere Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ahmet Kurtuluş'a, 5 yaşındaki çocuğunun önünde 2 kurşun (2)

'AĞLAMAYACAĞIM, DÜŞMANLARI SEVİNDİRMEYECEĞİM'
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken, polis yeleği giyen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Ahmet Kurtuluş (41) için Narlıdere Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazında, Ahmet Kurtuluş'un kardeşleri ve yeğenleri, taziyeleri kabul etti. Kurtuluş'un 2 çocuğu da cenazeye gelmezken, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabilen eşi Burçin Kurtuluş, tabuta sarılarak, "Ağlamayacağım, düşmanları sevindirmeyeceğim" dedi.
İş insanı Sedat Peker'in de çelenk gönderdiği cenazeye, eski 'Hells Angels Motosiklet Kulübü' lideri Necati Arabacı ve çok sayıda iş insanı katıldı. Helallik alınıp, cenaze namazının kılınmasının ardından cemaatin omuzladığı tabut, Narlıdere Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere götürüldü.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Ahmet Kurtuluş'a, 5 yaşındaki çocuğunun önünde 2 kurşun (2)Ahmet Kurtuluş'a, 5 yaşındaki çocuğunun önünde 2 kurşun (2)Ahmet Kurtuluş'a, 5 yaşındaki çocuğunun önünde 2 kurşun (2)Ahmet Kurtuluş'a, 5 yaşındaki çocuğunun önünde 2 kurşun (2)

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Çocuklar anne veya babalarına trafikte not verecek, karşılığında bisiklet kazanacakÇocuklar anne veya babalarına trafikte not verecek, karşılığında bisiklet kazanacak
'Zümrüt Apartmanı' kitabının yazarı ve yayıncısına dava'Zümrüt Apartmanı' kitabının yazarı ve yayıncısına dava
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

İmamoğlu paylaşımları sürüyor! 'Pamuk prens...'

İmamoğlu paylaşımları sürüyor! 'Pamuk prens...'

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.