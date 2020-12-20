Ahmet Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye ağır sözler

Mesajında hem Metin Özkan’a hem de MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye sert sözlerle yüklenen Türkeş şöyle yazdı:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Metin Özkan, Seval Türkeş'e yapılan ziyaretle ilgili CNN Türk Masası programında konuşurken "Ben rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş’e saygım, sevgim, hürmetim sonsuzdur, onun için Türkeş soyismine saygımdan dolayı Seval Hanım’a bir şey demiyorum ama genel bir değerlendirme yapıyorum. Demirtaş’ı çay içmeye çağıranların vicdanına bırakıyorum” dedi.

"Metin Özkan isimli ömründe Türkeş’le hiçbir şey paylaşmamış adama sorar mısınız Seval Türkeş 5 yıl boyunca her gün hapishane kapılarında Alparslan Türkeş’i beklerken Devlet Bahçeli ve Metin Özkan neredeymiş?! Bahçeli Türkeş’in tutukluluk yıllarında Türkeş ile kaç kez görüşmüş!”

Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ı hedef alan Türkeş, Seval Türkeş’in Kılıçdaroğlu ile görüşmesini eleştirenlere şu sözlerle yanıt verdi:

“Yıldıray isimli şahsiyetsiz fino; Türkeş’in bir ömür yanında olan eşi SEVAL TÜRKEŞ ve biz, tutukluluk yıllarında her sabah 5’te kalkıp Mamak kapılarında beklerken, sen ve anan evinizde uyuyor sen de oyuncaklarınla oynuyordun! Bilge liderin ve Semih iti de evinde yatıyordu!”

"NE BİÇİM EVLATSINIZ?"

Kutalmış Türkeş, MHP'ye yönelik bir "slogan yasağı" iddiasını da dile getirerek "Dönemin Ocak genel başkanı tarafından yayınlanan genelge aşağıdaki gibidir, neden MHP genel merkezi Türkeş için atılan sloganı yasaklamıştır? @semihasahin ya takır takır hepsini sor, yada canlı yayına bağla! Ne biçim evlatsınız siz Babanızın adını yasaklıyorsunuz!" dedi.

Dönemin Ocak genel başkanı tarafından yayınlanan genelge aşağıdaki gibidir, neden MHP genel merkezi Türkeş için atılan sloganı yasaklamıştır? @semiha__sahin ya takır takır hepsini sor, yada canlı yayına bağla! Ne biçim evlatsınız siz Babanızın adını yasaklıyorsunuz! pic.twitter.com/q6GePJPDfM — AHMET KUTALMIŞ TÜRKEŞ (@KutalmisTurkes) December 19, 2020



