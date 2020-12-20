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Ahmet Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye ağır sözler

20.12.2020 22:56 | Son Güncelleme:
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Ahmet Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye ağır sözler

MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, MHP yönetimini ağır ifadelerle hedef alarak, "Ne biçim evlatsınız, babanızın adını yasaklıyorsunuz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası MHP'ye eski tartışmaları yeniden alevlendirecek eleştiriler geldi.

Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret ettiKılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Metin Özkan, Seval Türkeş'e yapılan ziyaretle ilgili CNN Türk Masası programında konuşurken "Ben rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş’e saygım, sevgim, hürmetim sonsuzdur, onun için Türkeş soyismine saygımdan dolayı Seval Hanım’a bir şey demiyorum ama genel bir değerlendirme yapıyorum. Demirtaş’ı çay içmeye çağıranların vicdanına bırakıyorum” dedi.

Metin Özkan’ın programdaki sözlerine tepki gösteren Türkeş’in oğlu ve eski AK Partili milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş ise programın moderatörü Semiha Şahin’e Twitter üzerinden mesaj gönderdi.

Mesajında hem Metin Özkan’a hem de MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye sert sözlerle yüklenen Türkeş şöyle yazdı:

"Metin Özkan isimli ömründe Türkeş’le hiçbir şey paylaşmamış adama sorar mısınız Seval Türkeş 5 yıl boyunca her gün hapishane kapılarında Alparslan Türkeş’i beklerken Devlet Bahçeli ve Metin Özkan neredeymiş?! Bahçeli Türkeş’in tutukluluk yıllarında Türkeş ile kaç kez görüşmüş!”

Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ı hedef alan Türkeş, Seval Türkeş’in Kılıçdaroğlu ile görüşmesini eleştirenlere şu sözlerle yanıt verdi:

“Yıldıray isimli şahsiyetsiz fino; Türkeş’in bir ömür yanında olan eşi SEVAL TÜRKEŞ ve biz, tutukluluk yıllarında her sabah 5’te kalkıp Mamak kapılarında beklerken, sen ve anan evinizde uyuyor sen de oyuncaklarınla oynuyordun! Bilge liderin ve Semih iti de evinde yatıyordu!”

"NE BİÇİM EVLATSINIZ?"

Kutalmış Türkeş, MHP'ye yönelik bir "slogan yasağı" iddiasını da dile getirerek "Dönemin Ocak genel başkanı tarafından yayınlanan genelge aşağıdaki gibidir, neden MHP genel merkezi Türkeş için atılan sloganı yasaklamıştır? @semihasahin ya takır takır hepsini sor, yada canlı yayına bağla! Ne biçim evlatsınız siz Babanızın adını yasaklıyorsunuz!" dedi.


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