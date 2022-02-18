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Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz hangi filmlerde oynadı?

18.02.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Melih Yılmaz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından gündem oldu. Bir dönem Çukur dizinde Timsah Celil karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Peki Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz hangi filmlerde oynadı? Trans birey olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz ile ilgili detaylar haberimizde...

Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz hangi filmlerde oynadı?

Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle biliniyor. Erdal Beşikçioğlu'nun kendisine babalık yaptığını ifade eden Ahmet Melih Yılmaz yaptığı son açıklama ile gündem oldu. Bu kapsamda Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz hangi filmlerde oynadı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Bir süre önce Trans birey olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz biyografisi ile rol aldığı yapımlara ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

AHMET MELİH YILMAZ KİMDİR?

Ahmet Melih Yılmaz, 1989 tarihinde Ankara dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu olan Ahmet Melih Yılmaz, genelde rol aldığı tiyatro oyunlarıyla tanınmaktadır. Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği “Woyzeck Masalı” isimli tiyatro oyununda ki oyunculuk performansı ile çok sevildi.

Ahmet Melih Yılmaz, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2010 yılından itibaren film ve dizilerde rol almaya başladı. 2015’te Hatırla Gönül dizisinde yer aldı, 2018’den itibaren Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırmaya başladı. Çukur dizisinden daha sonra ayrıldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Günümüzde Show TV ekranlarında yayınlan Cam Tavanlar dizisinde Şinasi rolünde yer almaktadır.

AHMET MELİH YILMAZ FİLMLERİ NELERDİR?

Ahmet Melih Yılmaz'ın oynadığı dizi ve filmler:

Gölgelerin İçinde (Sinema Filmi 2021)

Cam Tavanlar (Şinasi, TV Dizisi 2021)

Ex Aşkım (Berke, TV Dizisi 2021)

Ali’nin Tabiatı (Musa, Sinema Filmi 2021)

İçimdeki Kahraman (Kahraman, Sinema Filmi 2021

Yeniden Leyla (Sinema Filmi 2020)

Orada (Volkan, Kısa Filmi 2020)

Gölgeler İçinde (Ati, Sinema Filmi 2019)

Çukur (Timsah Celil, TV Dizisi 2019-2020)

Yuva (Asker, Sinema Filmi 2018)

Körfez (Cihan, Sinema Filmi 2017)

Daha (Osman, Sinema Filmi 2017)

Abluka (Sinema Filmi 2015)

Hatırla Gönül (TV Dizisi 2015)

Felaket (Meriç, Kısa Filmi 2010)

Ahmet Melih Yılmaz'ın oynadığı tiyatro oyunları:

Hep Sonradan / Oyuncu - 2019

Apaçi Gızlar / Müzik - 2016

Woyzeck Masalı / Oyuncu - 2015

Artık Hiçbi'şii Eskisi Gibi Olmayacak Sil Gözyaşlarını (Avzer) /

Oyuncu - 2014

Tevaffuk (Yusuf ile Halit) / Oyuncu

Hep Sonradan / Oyuncu

Kuyu / Yönetmen

Bernarda Alba'nın Evi / Oyuncu / Yönetmen

Kadınlar, Aşklar, Şarkılar / Oyuncu

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Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu
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