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Ahmet Misbah Demircan Batman'da panelde konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 17:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Batman'da düzenlenen 'Yerel seçim yolunda eğitim modeli' panelinde konuştu.  AK Parti Batman İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'Yerel seçim yolunda eğitim modeli' paneline katılmak üzere kente gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yerel yönetim deneyimlerini anlattı.

Ahmet Misbah Demircan Batman'da panelde konuştu

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - İSTANBUL'un Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Batman'da düzenlenen 'Yerel seçim yolunda eğitim modeli' panelinde konuştu.
AK Parti Batman İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'Yerel seçim yolunda eğitim modeli' paneline katılmak üzere kente gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yerel yönetim deneyimlerini anlattı. Otelde düzenlenen panelde konuşan Başkan Demircan, bölgenin ekonomisinin geliştiğini belirterek, "Bundan 25 yıl önce insanlar Beyoğlu'nda insanlar, çöp ve çamuru konuşurdu. Tabi yeni şartların getirdiği zorluklar da var. Büyüyen Türkiye'ye karşı tehditler de büyüdü. Onun için terör, darbe girişimleri, çevremizde yaşananlar, büyüyen Türkiye'nin önünde büyümesini engelleyici tehditler olarak duruyor. Bu süreçte birliğimizi beraberliğimizi korumak ve bütün zorlukları aşmak vatan ve millet olarak hepimizin üzerinde en durması gereken en kritik noktadır. Gerçekten iyi gelişmeler var ama yeterli mi? Değil. Türkiye'nin refahı bambaşka bir yere geldi. Bugün Türkiye, yüksek teknolojiyi konuşuyor. Gündemimizde inovasyon ile gelişmecilik var, bunları konuşuyoruz. Zaten bunlar çözüldüğünde Türkiye'yi tutabilene aşk olsun" dedi.
Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, panelin ardından Batman Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinde de konuşan Demircan, "Partimiz yerel seçim öncesinde batı ile doğu, kuzey ile güney arasındaki ilişkiyi daha da geliştirmek üzere değişik programlar düzenliyor. Bu açıdan baktığımızda Beyoğlu farklı kimliklerin, farklı dinlerin yoğun olarak yaşadığı bir yerdir. Biz de bu çerçevede Mardin, Batman ve Siirt seçim öncesinde Beyoğlu tecrübesi ile birlikte kazanımlarımızı tecrübelerimiz paylaşmak üzere geldik. Bu arada Batman'ı çok gelişmiş gördüm. Caddeleri ticaret ve sosyal hayatı çok iyi sevide şehir çok gelişmiş. Türkiye ekonomisini son 15 yılında inanılmaz noktalara getirdi" dedi.

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Ahmet Misbah Demircan Batman'da panelde konuştuAhmet Misbah Demircan Batman'da panelde konuştuAhmet Misbah Demircan Batman'da panelde konuştu

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