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Ahmet Misbah Demircan'dan teşekkür yemeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan: - ''Sizi tanıdığım ve sizlerle birlikte çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum''

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nun gelişimine katkı sunmuş siyasetçiler, iş adamları, kültür ve sanat insanları, sanatçılar, ruhani liderler, konsoloslar, yabancı misyon temsilcileri, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle teşekkür yemeğinde bir araya geldi.

Demircan, 15 yıldır Beyoğlu'nda görev aldığını belirterek, kendisinin Beyoğlu'nda görev yapan en uzun belediye başkanı olduğunu söyledi.

"15 yılda nasibim, kubbede hoş bir seda bırakmak oldu" diyen Demircan, şöyle devam etti:

" Bunun nasıl büyük bir talih olduğunu anlatamam. Zaten bu biraz da yaşanır. İşin doğrusu hoş seda bırakma duygusunu yeni yaşıyorum. Bu duygu düne kadar bana yabancıydı. Bir gün ayrılmamız gerekiyordu. 3 dönem kuralı var partimizde. Bunu çok doğru buluyorum. Çünkü misyonunuzu tamamlıyorsunuz. Bu kuralın devam etmesini düşünenlerdenim. Benim başkan olma sürecimi Sayın Cumhurbaşkanımız ve Mehmet Müezzinoğlu başlattı. Onları utandırmadım. Sağ olun, var olun. Sizi tanıdığım ve sizlerle birlikte çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.''

Belediyecilik ve kamu görevlilerinden beklentinin çok olduğunu vurgulayan Demircan, ''Adeta dipsiz bir kuyu. Her şeyden mesulsün. Her şey sana sorulabilir. İmkanın var mı, yok mu, sonra tek başına yapabileceğin işler mi ? Önemli değil. Çözüm makamısın. Varsa gücün, sen yapacaksın. Yoksa, gücü olanı harekete geçireceksin.'' ifadelerini kullandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir de programa katıldı.

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Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Teşekkür yemeği

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