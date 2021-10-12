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Ahmet Mümtaz Taylan'dan Tamer Karadağlı'ya tepki

12.10.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı'nın arasındaki diyalog konuşulmaya devam ediyor. Yaşananların ardından ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da "Her başarılı kadının ensesinde vızıldıyan bir erkek vardır" sözleriyle Karadağlı'ya tepki gösterdi.

Ahmet Mümtaz Taylan'dan Tamer Karadağlı'ya tepki

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın, 'Zuhal' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

YALÇIN: 'ARTIK SUS' MU DEMEK İSTEDİNİZ?

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Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, ödülü Nihal Yalçın'a uzattı. Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
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"LÜTFEN TAMER'İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN"

Çok diyalog sonrası Nihal Yalçın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" dedi.

"HER BAŞARILI KADININ ARKASINDA..."

Ahmet Mümtaz Taylan da yaşananlara kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu, Twitter hesabından "Her başarılı kadının ensesinde vızıldıyan bir erkek vardır." mesajını paylaştı.

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Ahmet Mümtaz Taylan Tamer Karadağlı
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