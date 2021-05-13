SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Ahmet Nur Çebi: Başaracağınızdan en ufak şüphem yok

Ahmet Nur Çebi: Başaracağınızdan en ufak şüphem yok

13.05.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş'ta Nevzat Demir Tesisleri’nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende konuşan başkan Ahmet Nur Çebi şampiyonluk için, "Başaracağınızdan en ufak şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi: Başaracağınızdan en ufak şüphem yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen bayramlaşma töreninde; Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi ve Ahmet Nur Çebi oyunculara bir konuşma yaptı. İşte Çebi'nin sözleri...

"EN UFAK BİR ŞÜPHEM YOK"

Şampiyonluk bir zaferdir. Zaferler önce istekle, istemeyle, sonra da birlik ve beraberlikle olur. Uzun bir sezon yaşadık, bu sezonda birçok arkadaşımız maalesef sakatlandı. Belki 10-15 milyonluk camia için bu kupayı alacaksınız. Kesinlikle başaracağınızdan en ufak bir şüphem yok.

ahmet_nur_cebi_fbfe5_800

"BU İŞİ BİTİRECEĞİZ İNŞALLAH"

Hocamıza ve ekibine candan teşekkür ediyorum, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, yönetici arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işiydi, son noktayı cumartesi koyup, salı günü de kupayı alıp, bu işi hepimiz için bitireceğiz arkadaşlar.

"ÖNEMLİ OLAN SONUÇLARDIR"

Önemli olan sonuçlardır, arada yaşananların bittikten sonra önemi yoktur. Sadece konsantre olup, rahat olup, maçı alıp buraya gelmekten başka dileğimiz yok, bunu da başarabilecek bir takımsınız, aldığınız maçlar ortada. Başarılar diliyorum.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Açıklaması gündem yaratmıştı! Özür diledi

Açıklaması gündem yaratmıştı! Özür diledi

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

Süper Lig 42. hafta programında değişiklik

Süper Lig 42. hafta programında değişiklik

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan alındı

Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan alındı

Talisca'nın yeni adresi belli oldu

Talisca'nın yeni adresi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

'Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim'

'Beşiktaş'a geri dönebilirim de, burada da kalabilirim'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Dünya yıldızı golcü ile anlaşma sağladı

Dünya yıldızı golcü ile anlaşma sağladı

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk için flaş iddia!

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk için flaş iddia!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.