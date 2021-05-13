Ahmet Nur Çebi: Başaracağınızdan en ufak şüphem yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen bayramlaşma töreninde; Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi ve Ahmet Nur Çebi oyunculara bir konuşma yaptı. İşte Çebi'nin sözleri...

"EN UFAK BİR ŞÜPHEM YOK"

Şampiyonluk bir zaferdir. Zaferler önce istekle, istemeyle, sonra da birlik ve beraberlikle olur. Uzun bir sezon yaşadık, bu sezonda birçok arkadaşımız maalesef sakatlandı. Belki 10-15 milyonluk camia için bu kupayı alacaksınız. Kesinlikle başaracağınızdan en ufak bir şüphem yok.

"BU İŞİ BİTİRECEĞİZ İNŞALLAH"

Hocamıza ve ekibine candan teşekkür ediyorum, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, yönetici arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işiydi, son noktayı cumartesi koyup, salı günü de kupayı alıp, bu işi hepimiz için bitireceğiz arkadaşlar.

"ÖNEMLİ OLAN SONUÇLARDIR"

Önemli olan sonuçlardır, arada yaşananların bittikten sonra önemi yoktur. Sadece konsantre olup, rahat olup, maçı alıp buraya gelmekten başka dileğimiz yok, bunu da başarabilecek bir takımsınız, aldığınız maçlar ortada. Başarılar diliyorum.

