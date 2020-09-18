SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Ahmet Nur Çebi: Şartlarmız belli, oynayıp kazanırsın

Ahmet Nur Çebi: Şartlarmız belli, oynayıp kazanırsın

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederken, "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan, oynayıp kazanırsın" dedi.

Ahmet Nur Çebi: Şartlarmız belli, oynayıp kazanırsın

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yılan hikayesine dönen Gökhan Töre transferini, yaptığı yarım saatlik görüşme sonrasında noktaladı ve oyuncuya imzayı attırdı.

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Töre, siyah-beyazlı ekiple masaya oturmuş ancak anlaşma bir türlü gerçekleşmemişti. Beşiktaş'tan yıllık 1.2 milyon Euro istediği iddia edilen oyuncuya Beşiktaş'ın teklifi ise 600 bin Euro olmuştu. Aradaki uçurum nedeniyle bu transfer bir türlü gerçekleşmezken devreye Başkan Ahmet Nur Çebi girdi. Dün oyuncuyla bir görüşme yapan Çebi, yaklaşık yarım saatlik görüşme sonrasında Gökhan Töre'ye imzayı attırdı.

4.5 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET

Gökhan Töre ile bir görüşme gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi, "İstediğin parayı kazanmak istiyorsan, oynadıkça kazanırsın" ifadelerini kullandı ve Töre'yle anlaşma sağlandı. Beşiktaş, Gökhan Töre'ye 4.5 milyon TL garanti ücret verecek ve maç başı da 100 bin TL ödeyecek. Töre, 40 maçta forma giyerse, yıllık ücreti 8.5 milyon TL'ye yükselecek.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu Survivor başka! Sosyal medyada olay oldu Bu Survivor başka! Sosyal medyada olay oldu
Beşiktaş ve Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde!Beşiktaş ve Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde!
G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Halil Sezai 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı
F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte transfer ücreti...
F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte transfer ücreti...
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
G.Saray Bakü'de turladı!
G.Saray Bakü'de turladı!
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu!
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
''İki takımdan da bir halt olmaz''
''İki takımdan da bir halt olmaz''
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Beşiktaş'ta yeniler şov yaptı!
Beşiktaş'ta yeniler şov yaptı!
İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı muhtemel 11'i
İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı muhtemel 11'i
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Nur Çebi: Şartlarmız belli, oynayıp kazanırsın
İşte Çebi ve Gökhan Töre görüşmesi
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu!
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu!
Gökhan Töre, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı
Gökhan Töre Beşiktaş'ta
Beşiktaş ve Fenerbahçe, Danny Welbeck'in peşinde
Beşiktaş ve Fenerbahçe dünya yıldızının peşinde!
Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması
7 futbolcu koronavirüse yakalandı!
Beşiktaş'ta Josef de Souza ilk antrenmanına çıktı
Josef ilk antrenmanına çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.