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Ahmet Özal'dan iddialı açıklama! Partisinin oy oranını verip ekledi: Seçimden sonra hatırlatın

07.06.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, katıldığı canlı yayında seçimlere yönelik iddialı açıklamalarda bulundu. Partisine ilgilinin büyük olduğunu ifade eden Özal, yüzde 25 oy alacaklarını söyledi. Özal ayrıca, bu sözlerinin seçimden sonra hatırlatılmasını da istedi.

Ahmet Özal'dan iddialı açıklama! Partisinin oy oranını verip ekledi: Seçimden sonra hatırlatın

Tek Parti ile siyasete geri dönen Ahmet Özal, katıldığı televizyon programında, partisinin icraatlarından bahsederken, iddialı açıklamalarda da bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, A Haber'de katıldığı canlı yayında partisinin alacağı oy oranını açıkladı.

"SEÇİMDEN SONRA HATIRLATIN"

Programda, seçim barajının yüzde 7'ye indirildiği hatırlatılırken, Özal, "Ben daha önce de söyledim. Biz yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz." dedi. Özal ayrıca, bu sözlerinin seçimden sonra hatırlatılmasını da belirtti.

kryoul

"KENDİ YOLUMUZDA YÜRÜMEYE KARAR VERDİK"

Millet İttifakı ile birlikte olmak gibi bir planlarının olmadığını da belirten Özal, "Partinin başına geçmeden önce bazı görüşmelerim oldu. Beni de aradılar, ben de aradım. Herkesle görüşüyorum. Kemal Bey'le de görüştüm, Binali Bey'le zaten kovid döneminden beri her iki haftada bir ekonomiyle ilgili rapor verdim. İlişkilerim iyidir. Temel Bey'le de ilişkim iyidir. Siyasilerle şahsi ilişkilerim iyidir, parti olarak demiyorum. Hepsiyle görüştüm, fikirlerini aldım. Kendi yolumuzda yürümeye karar verdik." ifadelerine yer verdi.

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seçim
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