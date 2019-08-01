Programa katılan yabancı öğrencilerin heyecanının gözlerinden okunduğunu kaydeden Özcan, "Daha önce böyle bir programa katılmamıştım. Türkçe öğrenen yurt dışından gelen yabancı öğrencilerin Türkçeyi sadece fakültelerinde ya da bölümlerinin sınırları içerisinde kalmadan o dilin yaşandığı kültürün coğrafyasında yaşamaları gerekir. Bu sesleri bir diyalog haline dönüştürmelerinin, Türkçenin içselleştirilmesi açısından bu öğrencilere bambaşka ufuklar doğuracağı kanaatindeyim." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özcan, kitap okumanın önemine ilişkin, "Bilgiyi iletişim aracı haline dönüştüren kitapseverler, kültür adamları ya da kütüphanecilerle kurulan iletişim, Türk dünyasını, Türk kültürünü, Türkçeyi ve Türkiye'yi çok daha iyi öğretebilir." dedi.

Özcan, bu faaliyetin Türkçe konusunda yapılan çalışmaları daha güçlü hale getireceğini belirterek, Türkiye'nin önde gelen yazarları ve kültür adamlarıyla buluşmuş olmanın Türkiye'de yaşayanlar için dahi her zaman mümkün olmadığını dile getirdi.

Öğrenmenin önde gelen araçlarından birinin kitaplar olduğunu anlatan Özcan, "Öncelikle bu dünyayı kültürel anlamda daha iyi daha derinlemesine anlamaları için bu ülkede var olan kitapların, kütüphanelerin dünyasına bir şekilde girmeleri lazım." diye konuştu.

Programa katılan öğrencilerin hafızalarında Türkçenin yer edinmesinin önemine vurgu yapan Özcan, "Öğrenmeler sadece gündelik hayatla değil, geçmişe ve geleceğe dönük birikimleri taşıyan kitap ve kütüphanelerle kalıcı hale gelir. Bilgiyi iletişim aracı haline dönüştüren kitapseverler, kültür adamları ya da kütüphanecilerle kurulan iletişim, Türk dünyasını, Türk kültürünü, Türkçeyi ve Türkiye'yi çok daha iyi öğretebilir." değerlendirmesine bulundu.

- ''Hepimizin bir hayat hikayesi var"

Okumanın keşfetmeye dayalı olduğunu aktaran Özcan, ''Hepimizin bir hayat hikayesi var. Hepimizin anlatabilecek, yazabilecek derecede ama bir o kadar da keşfedilmeyi bekleyen hayat ayrıntıları var.'' ifadelerini kullandı.