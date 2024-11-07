Ahmet Özer’den dikkat çeken iddia: ‘İkinci hamle İmamoğlu’

Geçen hafta tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Silivri Cezaevi’nden yaptığı açıklamada, kendisine yapılan operasyonun sonraki hedefinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Esenyurt’un CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçen hafta PKK üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özer’in tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum atanmıştı.

Özer, avukatları aracılığıyla Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtladı.

“HEDEF ÖNCE ESENYURT SONRA İBB”

Özer, operasyonun hedeflerini şöyle anlattı:

"Bu operasyonun 3 amacı var:

Esenyurt’u ele geçirmek, daha önceden tadını aldıkları rantın sahibi olmak

Buradan bir sonuç alınırsa, ikinci hamleyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ekrem İmamoğlu üzerinde denemek

Parti içi çelişki ve kaos yaratarak, partinin iktidar yürüyüşünü engellemek ve kendi iktidarlarını halka rağmen devam ettirmek."

“BENİMLE İLGİLİ İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

"Bunu başaramayacaklar, halk iradesi galip gelecek" diyen Özer, kendisine yapılan operasyonu beklemediğini söylerken, tutuklanmasına neden olan iddialar için şu ifadeleri kullandı:

"Geçenlerde belediyenin kasasından 1 TL harcamadan festival yaptık. Festivalin açılışını da kaymakam yaptı. 10 gün içinde onlarca sanatçı geldi. İl dernekler birliği organizasyonu sağladı. İç Anadolulular için, Romanlar için, Doğu ve Güneydoğu için sanatçılar geldi. Rojda’yı da ilk orada gördüm. Daha önce tanımıyordum. Ama kendisini Tayyip Erdoğan’ın da bir etkinliğe çağırdığını duydum. Benimle ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bana gelen kira parası, başsağlığı için aradığım Mehmet Kaya üzerinden delil yarattılar. Mehmet Kaya da dava açacak hakkındaki iddialarla ilgili. Bana Mehmet Kaya ile konuşurken neden ‘siz’ dediniz diye soruldu. Nezaketen kullandığım ‘siz’ kelimesine başka anlamlar yüklenmiş."

“GERÇEK YÜZLERİ AÇIĞA ÇIKTI”

"Halk iradesini ağzından düşürmeyenlerin gerçek niyeti ve yüzü ortaya çıktı" ifadelerini kullanan Özer, tutuklanmasının ardından gerçekleşen protestolar için ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Halk, bir haftadır iradesine sahip çıkıyor. Demokratik tepkisini ortaya koyuyor. Ancak bu engelleniyor. Devletin kolluk kuvvetleri de bunun için kullanılıyor. Kim bu kolluk kuvveti? Maaşları bu haksızlığı protesto eden halkın vergileri ile ödenen kolluk kuvvetleri. Maalesef ellerine geçirdikleri bu hor kullanma tekelini halka karşı kullanıyorlar. Genel Başkanımız Özgür Özel’in belirttiği gibi; bu demir ablukayı sınırlarımız için kullansalardı sınırlarımız kevgire dönmezdi, sığınmacı akınına uğramazdık."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır