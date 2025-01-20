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  4. Ahmet Özer hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan tutuklama talebi

Ahmet Özer hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan tutuklama talebi

20.01.2025 23:42
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan da tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ahmet Özer hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ifadesi alındı. Daha önce "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturmada tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özer, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan da tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Özer
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