Ahmet Özer hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ifadesi alındı. Daha önce "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturmada tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özer, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan da tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır