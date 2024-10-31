Ahmet Özer'in gözaltına alınmasından 2 gün önce paylaşım yapan AK Partili isim kafaları karıştırdı! Gündem olunca açıklama yaptı

Türkiye Esenyurt Belediyesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. ‘Terör örgütü üyeliği' iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer önce tutuklandı ardından görevinden uzaklaştırıldı. Esenyurt Belediyesinin eski AK Partili Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun, iki gün önce X'te yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.

3 DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

Eski AK Partili Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun, iki gün önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda geri dönme sinyalleri verdi. Esenyurt'ta üç dönem belediye başkanlığı yapan, makam odasında kendinden burs isteyen bir öğrenciyle görüntüleri infial yaratan ve 2017'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Kadıoğlu, Esenyurt'ta hayata geçirdiği projeleri anlatan bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ESENYURT'A DÖNECEĞİZ"

"Belediye Başkanlığı dönemimizde ülkemizin birçok köşesine yaptığımız yatırımları yerinde gezip gördük. Ülkemizin bu güzide topraklarından sizlere seslenerek, Esenyurt'a döneceğiz! Takibe devam ediniz..."

GÜNDEM OLUNCA AÇIKLAMA YAPTI

AK Partili Kadıoğlu, operasyonu önceden bildiği ve bu iki paylaşımıyla sinyal verdiği eleştirilerine şöyle yanıt verdi:

“Sosyal medya platformlarından yaptığım paylaşım belediye başkanlığımız döneminde ülkemizin çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin hatırlatılmasına yönelik olup, bugün Esenyurt’ta yaşanan olayla hiçbir ilgisi yoktur. Yapılan zorlama ve maksatlı yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.”