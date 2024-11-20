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Ahmet Özer'in KHK'lı yeğeni M.S.Ö belediye bütçesinden 'BÖCEK' sipariş etmiş!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.11.2024 11:57
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Esenyurt Belediyesine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Ahmet Özer döneminde Özer’in FETÖ üyeliği suçundan Deniz Kuvvetleri’nden ihraç edilen yeğeni M.S.Ö.’nün belediye bütçesinden böcek diye tabir edilen dinleme cihazı siparişi verdiğini tespit etti. Aksoy, cihaz siparişlerini iptal etti.

Ahmet Özer'in KHK'lı yeğeni M.S.Ö belediye bütçesinden 'BÖCEK' sipariş etmiş!

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Ahmet Özer dönemini mercek altına almaya devam ediyor.

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FETÖ İLTİSAKI NEDENİYLE ORDUDAN İHRAÇ EDİLEN M.S.Ö YAKIN DANIŞMANIYDI

Esenyurt Belediye Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Can Aksoy, yaptığı denetleme neticesinde Ahmet Özer’in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçundan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 2016 yılında KHK ile ihraç edilen yeğeni M.S.Ö.’yü yakın danışmanı olarak Esenyurt Belediyesi’nde işbaşı yaptırdığını tespit etti.
Başkan Vekili Can Aksoy, yaptığı detaylı denetimler sonucunda Özer’in yeğeni M.S.Ö ve ekibinin Belediye bütçesinden "böcek" diye tabir edilen dinleme cihazı sipariş ettiğini ve ilgili firma tarafından gönderilen demo dinleme cihazlarının test edildiğini ortaya çıkardı. Aksoy, denetimler sonucunda ortaya çıkan dinleme cihazlarının siparişini iptal etti.

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MERCEK ALTINA ALINDI

Ahmet Özer’in yeğeni M.S.Ö. tarafından sipariş edilen dinleme cihazlarının nerede ve hangi amaçla kullanılacağı ise merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Ahmet Özer
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