Ahmet Özhan'dan çocukları için eylem yapan ailelere destek

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten 13 ailenin HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyişi sürüyor. HDP il binası önündeki oturma eylemine 6 gündür devam eden aileler, sanatçılara da destek çağrısında bulunmuştu. Ailelerin çağrısına sanat camiasından kayıtsız kalmayan sanatçı Ahmet Özhan , "Yürekten yanlarındayız. Kendilerini yalnız zannetmesinler. Biz onların yanlarındayız. İstedikleri zaman fiziki olarak da yanlarında oluruz” dedi.

“ANNELERİN ACILARININ BİTMESİYLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ACILARI BİTECEK”

Bekleyişi süren ailelerin yanlarında olduğunu vurgulayan Ahmet Özhan, "Meselenin birkaç cephesi var. Bir kere bir anne, empati yapalım. Biz de evlat sahibiyiz. Allah muhafaza değil mi? Bir annenin yüreğinin ne kadar yandığını düşünebiliriz. Babalar da var orada, sadece anneler değil. Onlar adına tabii ki üzgünüz. Bir annenin yüreğinin yanması bizim de yüreğimizin yanması demektir. Artı, mesele çok köklü. Onlarca yıllara dayanan bir acımız var, bir meselemiz, bir derdimiz var. Bunun bitmesi en büyük dileğimiz. Annelerin yüreklerinin sakinleşmesiyle, acılarının bitmesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin acıları bitecek. O yüzden çok önemsiyoruz. Yürekten yanlarındayız. Kendilerini yalnız zannetmesinler. Biz onların yanlarındayız. İstedikleri zaman fiziki olarak da yanlarında oluruz” dedi.