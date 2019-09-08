HABER

Ahmet Özhan'dan çocukları için eylem yapan ailelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 15:54 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten 13 ailenin HDP Diyarbakır il binası önünde  bekleyişi sürüyor.

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten 13 ailenin HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyişi sürüyor. HDP il binası önündeki oturma eylemine 6 gündür devam eden aileler, sanatçılara da destek çağrısında bulunmuştu. Ailelerin çağrısına sanat camiasından kayıtsız kalmayan sanatçı Ahmet Özhan , "Yürekten yanlarındayız. Kendilerini yalnız zannetmesinler. Biz onların yanlarındayız. İstedikleri zaman fiziki olarak da yanlarında oluruz” dedi.

“ANNELERİN ACILARININ BİTMESİYLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ACILARI BİTECEK”

Bekleyişi süren ailelerin yanlarında olduğunu vurgulayan Ahmet Özhan, "Meselenin birkaç cephesi var. Bir kere bir anne, empati yapalım. Biz de evlat sahibiyiz. Allah muhafaza değil mi? Bir annenin yüreğinin ne kadar yandığını düşünebiliriz. Babalar da var orada, sadece anneler değil. Onlar adına tabii ki üzgünüz. Bir annenin yüreğinin yanması bizim de yüreğimizin yanması demektir. Artı, mesele çok köklü. Onlarca yıllara dayanan bir acımız var, bir meselemiz, bir derdimiz var. Bunun bitmesi en büyük dileğimiz. Annelerin yüreklerinin sakinleşmesiyle, acılarının bitmesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin acıları bitecek. O yüzden çok önemsiyoruz. Yürekten yanlarındayız. Kendilerini yalnız zannetmesinler. Biz onların yanlarındayız. İstedikleri zaman fiziki olarak da yanlarında oluruz” dedi.

“KÜRT KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Özhan, bu meselenin takipçisi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bu konunun ülkemizin, milliyetimizin, hürriyetimizin, demokrasimizin, cumhuriyetimizin, üniter yapımızın, her şeyimizin ilgilendiği bir mesele. O yüzden fevkalade hassasız, fevkalade takipteyiz ve bu meselenin herkesin yararına olacak bir şekilde sonuçlanmasını bütün gönlümüzle arzu ediyoruz. Kürt kardeşlerimizin yanındayız. Kürt kardeşlerimiz bizim vazgeçilmez unsurlarımızdır, kardeşlerimizdir. Onların bu işlere bulaştırılarak, onların üzerinden bu işlerin yapılmasına tamamen karşıyız. İstediğimiz huzur içerisinde, ötekisiz bir yaşam biçimi ile şu güzeller güzeli memleketimizde sevgi içinde yaşamak. Ve bütün insanlığa sevgiyi taşıyabilmek, aşılayabilmek. Küçük hesapların, maddi hesapların 3 güne sığmayacak dünyada birtakım anlamsız hesapların yüzünden insanların ölmeleri, sakat kalmaları, yurtlarından olmaları… Bunlar içe sindirilecek şeyler değil ve katiyen olmaması gereken şeyler. Yazıktır, günahtır. Sevgi var. Hepimiz birbirimizi seviyoruz. Sağlığımız, sıhhatimiz, memleketimiz. Bütün bu güzellikler dururken kimin maşası oluyoruz da bu dertleri başımıza açıyoruz? Onun için anneler gönüllerini ferah tutsunlar. Davalarının yanında bu memlekette onlarca milyon insan var. Gönülleri rahat olsun, her zaman yanlarındayız” şeklinde konuştu.

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Milli Savunma Bakanlığından ’ABD ile ortak devriye’ açıklamasıMilli Savunma Bakanlığından ’ABD ile ortak devriye’ açıklaması
Akşener: İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanması çılgınlığına Cumhurbaşkanı izin vermezAkşener: İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanması çılgınlığına Cumhurbaşkanı izin vermez
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP önünde eylem yapan annelere kadın gazetecilerden destek

HDP önünde eylem yapan annelere destek!

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'tan 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Diyarbakır'daki HDP önünde annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

FETÖ'cü kurmay albay Erkan Öktem'in sahte imzalı 'darbe' mesajı ortaya çıktı

FETÖ'cü albaydan bağlı birliklere 'darbe' emirlerine uyun mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.