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Ahmet Rıfat Şungar, Vatanım Sensin dizisine katıldı!

VATANIM SENSİN HABERLERİ  | 21.03.2018 13:41 | Son Güncelleme

Vatanım Sensin' dizisine Ahmet Rıfat Şungar dahil oldu. Oyuncu, Vecihi Hürkuş karakterini canlandıracak

Ahmet Rıfat Şungar, Vatanım Sensin dizisine katıldı!

Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar’ın Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Vatanım Sensin'de hayat vereceği Vecihi Hürkuş; henüz 16 yaşında gönüllü olarak Balkan Harbine katılmış bir nefer, pilot olarak ilk uçuşunu 20'sinde gerçekleştirmiş gözüpek bir tayyareci, Rusların elinde tutulduğu Nargin Adası'ndan yüzerek kurtulmuş yılmaz bir asker ve Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve son uçuşunu yapan İstiklal madalyalı korkusuz bir kahraman.

AHMET RIFAT ŞUNGAR VATANIM SENSİN'DE

İlk görüşte deli denecek dâhiliği, fen bilimine ve makinalara hayranlığı, çocuksu merakı ile Vecihi Hürkuş’un, Yakup’la gerçekleşecek didişmeli ancak eğlenceli dostluğu izleyiciler tarafından büyük bir beğeniyle izlenecek.

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