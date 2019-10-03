Ahmet Şafak yarın vizyona girecek olan

Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL,(DHA)-YAPIMCILIĞINI ve senaristliğini sanatçı Ahmet Şafak'ın üstlendiği 'Kuşatma Yedi Uyuyanlar' yarın vizyona giriyor. Ahmet Şafak izleyicilerin filmden çıktıktan sonra, “İyi ki bu milletin mensubuyum" diyeceklerini söyledi.

Vatanı için her şeyi yapmaya hazır olan eski bir askerin, vatanı üzerinde oynanan oyunları bozmak için girdiği mücadeleyi konu eden filmin başrolünde Ahmet Şafak bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ise Fulden Akyürek, Özcan Varaylı, Sefa Zengin, Aslı Atıl, Hakan Erkuran, İbrahim Ethem Erkuran, Mehmet Tokat yer alıyor.

“TÜRKİYE AMERİKA ÇATIŞMASININ SEMBOLÜ"

Film hakkında bilgiler veren Ahmet Şafak, “Gerçek ve kurmacanın bir arada bulunduğu bir film. Filmde tarih, yer ve zaman veriyor. Filmimiz, 2011'de Kerkük'te geçiyor. Filmin kahramanı bir özel kuvvet komutanı. Bunları eklediğimiz zaman film, gerçeğin izini sürerek ilerliyor. Ben, 2001-2003 ve 2007'de muhtelif dizi filmlerde oynadım. O oyunculuk altyapısını bildiğim için de böyle bir şeye cesaret ettiğimi söyleyebilirim. Film, 2011 yılında Kerkük'te başlıyor. Türk özel kuvvet komutanı, bir Amerikan komutanıyla kapışıyor. Bu aslında Türkiye Amerika çatışmasının özellikle mekan olarak da kapışmasının sembolü. Bu kapışma halen Suriye'de devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında filmimiz, gerçeklerin izini sürüyor. Fakat, bununla da kalmıyor. Çok dramatik bir damar da var filmin içerisinde. Çünkü Turan komutan 2011'de Falcon'la kapıştıktan sonra ağır hasta karısını ve kızını görmeye geliyor. İşte orada onun dramı başlıyor" dedi.