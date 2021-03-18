Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında ve nereli?

Ahmet Selçuk İlkan bu iddia ile beraber Aleyna Tilki’ye “Bizim müzik kuyumuz, onlarınki gibi dipsiz ve ipsiz kuyu değildir” diyerek sert tepki göstermişti. Ahmet Selçuk İlkan bu olaydan sonra Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman’dan özür beklediğini dile getirmişti. Ahmet Selçuk İlkan “Yıllar Affetmez” şarkısını 29 sene önce yazmıştı.

AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR?

Ahmet Selçuk İlkan, 26 Ekim 1955’de Adana'da doğdu. İlk şiirlerini yazmaya başladığı yıllarda lise eğitiminin ardından 1973'te Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başlayan Ahmet Selçuk İlkan, 1975 yılında Hayat dergisi’nin düzenlediği "aşk" konulu şiir yarışmasında “Hatırlar mısın?” isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazandı.

1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakarak Türkiye'ye döndü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Ahmet Selçuk İlkan, 1978'de profesyonel şarkı sözü yazarlığına başladı. 1980'de üniversiteden mezun olan Ahmet Selçuk İlkan'ın 1000'den fazla eseri bulunmaktadır.

Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlayan sanatçı, bugüne kadar altı kitap, on şiir albümü yayınlamış, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. 5 sinema filminde rol almıştır.