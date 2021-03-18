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Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında ve nereli?

18.03.2021 11:20 | Son Güncelleme:
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Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında ve nereli?

Başarılı şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, geçtiğimiz Şubat ayında, konuk olduğu İbo Show programı ile tekrar gündeme gelmişti. Ahmet Selçuk İlkan, 2018 yılında Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki’ye açtığı dava ile de gündemde kendine yer bulmuştu. Ahmet Selçuk İlkan, sözlerini kendisinin yazdığı ve Bergen’in seslendirdiği “Yıllar Affetmez” şarkısını, Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman’ın “Dipsiz Kuyum” şarkısında alıntı yaparak kullandığını iddia etmişti.

Ahmet Selçuk İlkan bu iddia ile beraber Aleyna Tilki’ye “Bizim müzik kuyumuz, onlarınki gibi dipsiz ve ipsiz kuyu değildir” diyerek sert tepki göstermişti. Ahmet Selçuk İlkan bu olaydan sonra Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman’dan özür beklediğini dile getirmişti. Ahmet Selçuk İlkan “Yıllar Affetmez” şarkısını 29 sene önce yazmıştı.

AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR?

Ahmet Selçuk İlkan, 26 Ekim 1955’de Adana'da doğdu. İlk şiirlerini yazmaya başladığı yıllarda lise eğitiminin ardından 1973'te Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başlayan Ahmet Selçuk İlkan, 1975 yılında Hayat dergisi’nin düzenlediği "aşk" konulu şiir yarışmasında “Hatırlar mısın?” isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazandı.

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1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakarak Türkiye'ye döndü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Ahmet Selçuk İlkan, 1978'de profesyonel şarkı sözü yazarlığına başladı. 1980'de üniversiteden mezun olan Ahmet Selçuk İlkan'ın 1000'den fazla eseri bulunmaktadır.

Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlayan sanatçı, bugüne kadar altı kitap, on şiir albümü yayınlamış, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. 5 sinema filminde rol almıştır.

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KİTAPLARI

  • Ayrılıkların Şairi, Kora yayınları, 16. baskı
  • Yakılacak Şiirler, Kora yayınları, 10. baskı
  • Adım Yalnızlık Benim, Kora yayınları, 7. baskı
  • Gitmeler Bana Kaldı, Kora yayınları, 7. baskı
  • Bir Gülü Sevdim, Kora yayınları, 8. baskı
  • Erkekler Hep Yalnız Ağlar, Kora yayınları, 8. baskı
  • Bir Akrep Sevdası 1. Baskı

ALBÜMLERİ

  • Mum Işığında (Ayten),1982
  • Şiir Gözlüm (Fahriye Abla),1984
  • Bak Bir Erkek Ağlıyor, 1986
  • Bir Beyaz Karanfil, 1988
  • O Adam Benim, 1990
  • Seni Arıyorum (Allah Kahretsin),1992
  • Şairler Ağlamaz, 1997
  • Ayrılıkların Şairi (Sen Vurdun da Ben Ölmedim mi),2000
  • Yakılacak Adam, 2002
  • Unutmaktan Geliyorum (Senin Adın Yalan Olsun),2005
  • Seni O Kadar Çok Sevdim Ki (Kanatsa Da İçimi),2011
  • Söz, 2013
  • Unutulmayan Şarkılar 40 Ses 40 Nefes, 2016
  • Unutulmayan Şarkılar 41 Ses 41 Nefes, 2019
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