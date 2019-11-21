Ahmet Şık: Emri siyaset vermiştir

Ahmet Şık, kararı "siyasi" olarak nitelendirdi.Cumhuriyet gazetesi eski yazar ve çalışanları hakkındaki mahkumiyet kararlarının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından dava bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Mahkeme, Kadri Gürsel’in beraatine karar verirken; diğer 12 sanık için verdiği mahkumiyet kararını bozma hükmüne "direnme kararı” aldı. Sanıklardan HDP milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, kararı "emri siyaset vermiştir” sözleriyle değerlendirdi.

Mahkeme, sanıkların "eylem ve fikir birliği” içerisinde hareket ederek, "terör örgütlerine yardım etme suçunu” işlediklerine işaret ederek, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararına "direnme kararı” verdi ve sanıkların "cezalandırılmalarına” hükmetti. Bu karardan sonra dosya yeniden Yargıtay’a gidecek.

Mahkeme, sanık Kadri Gürsel hakkında Anayasa Mahkemesi'nin kararı diğer sanıklara göre konumu, iddianameye konu yazısının ise ağır eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, yönetim kurulunda olmadığı, bu nedenle her türlü şüpheden uzak yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatına karar verdi.