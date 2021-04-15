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Ahmet Şık hakkında "Boğaziçi" fezlekesi

15.04.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci kökenli bağımsız milletvekili Ahmet Şık hakkında Boğaziçi protestoları sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenlendi.

Ahmet Şık hakkında "Boğaziçi" fezlekesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Boğaziçi eylemleri" sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle bağımsız milletvekili Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şık'ın Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili açıklamalarını gerekçe göstererek, hakkında "suç işlemek için alenen tahrik"ten Şubat ayında soruşturma başlatmıştı. Şık'ın "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğu iddia edilmişti.

Gazeteci Ahmet Şık, 2018'deki genel seçimlerde Halkların Demokratik Partisinden (HDP) İstanbul milletvekili seçilmiş, 4 Mayıs 2020'de partide "demokratik teammüllerden uzak uygulamalar"ı gerekçe göstererek istifa etmişti.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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