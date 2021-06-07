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Ahmet Şık hakkında iki ayrı soruşturma

07.06.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partili Milletvekili Ahmet Şık hakkında Medyascope'daki açıklamaları nedeniyle iki ayrı soruşturma başlattı.

Ahmet Şık hakkında iki ayrı soruşturma

Medyascope'ta dün gazeteci Ruşen Çakır'ın sunduğu canlı yayında suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in dokuncu videosunu değerlendiren Türkiye İşçi Partili (TİP) Milletvekili Ahmet Şık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şık'ın "Bu devlet katil... Bu devleti yıkmamız gerekiyor... Evet, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir" şeklindeki sözleri, ayrıca "Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var.... O iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek herşey meşrudur" şeklindeki açıklaması nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ahmet Şık'tan tepki

Hakkında soruşturma açılmasına Twitter hesabından tepki veren Şık, "Devlet katil sözlerim nedeniyle eleştirileceksem/yargılanacaksam eksik tespit yaptığım için bu olmalı. Çünkü devlet seri cinayetler işleten bir katildir. Hiçbir devlet yoktur ki elinde kan olmasın" ifadelerini kullandı.

DW/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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