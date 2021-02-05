Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek veren sözleri gerekçe gösterilerek "suç işlemek için alenen tahrik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğuna dair haberler yer aldığı belirtildi. Açıklamada, bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27'inci Dönem Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 214'üncü maddesi kapsamında "suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ahmet Şık ne demişti?

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto için düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan öğrencilere destek veren Ahmet Şık, Çağlayan Adliyesi'nde öğrencilerin serbest bırakılması sonrasında açıklamalar yapmıştı. Boğaziçi Direnişi'nin Instagram hesabından yayınlanan açıklamada, Şık şunları söylemişti: "Kimse, 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Çünkü mafyayla, bunların hukukuyla mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaş görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli."