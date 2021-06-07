Ahmet Şık Hakkında Yeni Soruşturma

Şık’ın ‘‘Muhalefetin yaptığı şey belli. ‘Düzen içi muhalefet’ diye bir tanım vardır literatürde. Ben istisnasız, birkaçını ayırarak söylüyorum, parlamento içerisinde ciddi bir düzen içinde bir muhalefet vardır. Bizim derdimizin sistemle ilgili olduğunu herkesin kafasında yer etmesi gerekiyor. Ben bu bozuk düzene sahip olma yarışı içerisinde herhangi bir muhalif partiden bu ülkeye bir hayır geleceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla kendimizi konumlandıracağımız yer düzen karşıtı olmaktır. Bana hep şey deniyor ya! Devlete katil demiş bir adam. Ya evet, bu devlet katil kardeşim. Bana bunu söylediğim için kızanlar Sedat Peker’in devletin katil olduğunu anlattığı videolardan ya öyle miymiş diyorlar ya da alkışlıyorlar" şeklindeki ifadeleri soruşturmaya konu oldu.

Ahmet Şık, programda Sedat Peker’in sözlerinden hareketle Türkiye Cumhuriyeti devletinin mafyalaştığını ve ülkenin iyileşebilmesinin tek yolunun yeni bir iktidar kurmak olduğunu söylerken muhalefet partilerini de eleştirdi.

Şık: ‘‘Devlet katil, dediğim için açılmış soruşturmalar zaten var’’

VOA Türkçe’nin ulaştığı Ahmet Şık, hakkında benzer soruşturmaların daha önceden açılmış olduğunu ifade etti.

TİP İstanbul milletvekili, ‘‘Zaten ‘devlet katil’ dediğim için hakkımda daha önceden açılmış dava ve soruşturmalar var’’ dedi.

Şık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da sözlerinin arkasında durduğu mesajını verdi: ‘‘Devlet katil sözlerim nedeniyle eleştirileceksem/yargılanacaksam eksik tespit yaptığım için bu olmalı. Çünkü devlet seri cinayetler işleten bir katildir. Hiçbir devlet yoktur ki elinde kan olmasın.’’

Şık hakkında çok sayıda fezleke bulunuyor

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında çok sayıda fezleke var.

En son 4 Şubat 2021 tarihinde Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemi sırasında, ‘‘Kimse seçimle gidiyorlar sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Çünkü mafyayla; hukukla mücadele edilmez. Bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli. İsim vererek de söyleyeceğim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı veli toplantısında anne babalara yaptığı çağrıyı kimse ciddiye almasın. Burada çok ağır bir yük var ve bu yükü kaldırmak sadece bu genç arkadaşların tek başına yüklenebileceği bir ağırlık değil bu. Hep birlikte ona el atmamız gerekiyor ve hep birlikte o taşı kaldırıp atacağız. O taşın adı saray rejimi’’ dediği için 15 Nisan 2021 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için

15 Nisan 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmişti.

