HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ahmet Şık HDP’den istifa etti

Ahmet Şık HDP’den istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 21:49 | Son Güncelleme

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP’den istifa ettiğini açıkladı.

Ahmet Şık HDP’den istifa etti

HDP, kararın Şık’ın kendi takdiri olduğu değerlendirmesini yaptı. Şık'ın istifası ile HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 59'a düştü.İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisi HDP’den istifa ettiğini açıklamasının ardından HDP, istifa kararının Şık’ın kendi takdiri olduğu değerlendirmesini yaptı.

HDP Merkez Yönetim Kurulu tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, HDP’nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceği kaydedildi.

Ahmet Şık, istifasını Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Şık, açıklamasında "HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim” dedi.

"1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır” diyen Şık, "Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun” ifadesini kullandı.

Ahmet Şık, son dönemde verdiği röportajlarda HDP’yi eleştiriler yöneltmişti. Şık, partisinin 23 Şubat’taki 4'üncü Olağan Kongresi öncesinde Gazete Duvar’a verdiği röportajında HDP’nin öznel ve nesnel koşullar nedeniyle politik bir çizgi tutturamadığına dikkat çekmiş “HDP’nin sadece niyet beyanıyla, sonrasında sahip çıkamadığımız sözlerle, temennilerle yol alması pek mümkün değil” ifadesini kullanmıştı. Röportajda, "HDP’nin CHP’lileştiği” eleştirisinde de bulunan Ahmet Şık, “HDP’deki parti içi bürokrasi ve bunun yarattığı statükoyla birlikte karşımıza çıkan tablo hantallaşma oluyor. Başka bir deyişle HDP için sorunun adını CHP’lileşme diye koymak yanlış olmaz” ifadesini kullanmıştı.

Şık'ın istifası ile HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 59'a düşerken, bağımsızların sayısı 7'ye yükseldi.

DW/MK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde... Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
İstanbul eski günlerindeki gibi...İstanbul eski günlerindeki gibi...
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları

En Çok Okunan Haberler

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

Kim Jong-un’un gizemli kayboluşunun sırrı belli oldu

Kim Jong-un’un gizemli kayboluşunun sırrı belli oldu

Yayına bağlanan mezarcı anlattıklarıyla tüyler ürpertti

Yayına bağlanan mezarcı anlattıklarıyla tüyler ürpertti

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bitlis'ten acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Bitlis'ten acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

Diğer Haberler
İstifasını sunan Ahmet Şık'la ilgili HDP'den flaş açıklama

İstifasını sunan Ahmet Şık'la ilgili HDP'den flaş açıklama

Eve giren 1,5 metrelik boz yılanı elleriyle yakalayıp doğaya saldılar

Eve giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladılar

4. kattan düştü! İlk ifadesi şaşırttı

4. kattan düştü! İlk ifadesi şaşırttı

İstanbul eski günlerindeki gibi...

İstanbul eski günlerindeki gibi...

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 461 oldu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı 3 bin 461 oldu

Askerlik terhis işlemleri ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik alımları ne zaman başlayacak?

Erdoğan duyurdu! Askerlik için çok önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.