Ahmet Şık HDP’den istifa etti

HDP, kararın Şık’ın kendi takdiri olduğu değerlendirmesini yaptı. Şık'ın istifası ile HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 59'a düştü.İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisi HDP’den istifa ettiğini açıklamasının ardından HDP, istifa kararının Şık’ın kendi takdiri olduğu değerlendirmesini yaptı.

HDP Merkez Yönetim Kurulu tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, HDP’nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceği kaydedildi.

Ahmet Şık, istifasını Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Şık, açıklamasında "HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim” dedi.

"1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır” diyen Şık, "Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun” ifadesini kullandı.

Ahmet Şık, son dönemde verdiği röportajlarda HDP’yi eleştiriler yöneltmişti. Şık, partisinin 23 Şubat’taki 4'üncü Olağan Kongresi öncesinde Gazete Duvar’a verdiği röportajında HDP’nin öznel ve nesnel koşullar nedeniyle politik bir çizgi tutturamadığına dikkat çekmiş “HDP’nin sadece niyet beyanıyla, sonrasında sahip çıkamadığımız sözlerle, temennilerle yol alması pek mümkün değil” ifadesini kullanmıştı. Röportajda, "HDP’nin CHP’lileştiği” eleştirisinde de bulunan Ahmet Şık, “HDP’deki parti içi bürokrasi ve bunun yarattığı statükoyla birlikte karşımıza çıkan tablo hantallaşma oluyor. Başka bir deyişle HDP için sorunun adını CHP’lileşme diye koymak yanlış olmaz” ifadesini kullanmıştı.

Şık'ın istifası ile HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 59'a düşerken, bağımsızların sayısı 7'ye yükseldi.

DW/MK,JD

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