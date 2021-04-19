Ahmet Şık Türkiye İşçi Partisi’ne katıldı

"İnat, daima kazanır" diyen Şık, açıklamasında TİP’e katılım çağrısı da yaptı.Gazeteci ve bağımsız milletvekili Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldığını açıkladı. Şık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dostlarım, bugün memleketteki hava bir yandan tüm kasvetiyle üzerimize çöküp karamsarlığımızı derinleştirirken, diğer yandan hepimizi, yeniden, ısrarla bir inada çağırıyor" ifadelerini kullandı. "İnat, daima kazanır" diyen Şık, "Sınırları baştan çizilmiş oyunları, denenmiş çıkmazları ortadan kaldıracak, umudu canlandıracak ve yarını hep birlikte kuracak bir ortak inada ihtiyacımız var" diye yazdı.

Şık açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Herkesin aynılaştırıldığı, aynılaşmak zorunda bırakıldığı bir dikta rejiminden kurtulmayı dileyenleri çaresizliğe itenlere mecbur değiliz. Emekte, eşitlikte, barış, demokrasi ve özgürlükte inat etmekten yılmayanlar, korkmayanlar, asla aşağı bakmayanlar olarak bizler, yalnız değiliz. Ve bugün buradaysak ve 'varız' diyorsak, yaşamaya devam ettiğimizi söylüyorsak çaresiz hiç değiliz."