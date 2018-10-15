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Ahmet Şık ve Nedim Şener Twitter'da fena kapıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 10:43 | Son Güncelleme

HDP Milletvekili Ahmet Şık ile Posta yazarı Nedim Şener, sosyal medyada birbirlerine girdiler. Şık, Şener'e 'Güce secde eden, savcı/hakim dili kullanan' diyerek yüklenirken, Şener der Şık için 'Aklını kinin ve nefretinin esiri eden' ifadelerini kullandı.

Ahmet Şık ve Nedim Şener Twitter'da fena kapıştı

Ergenekon davası kapsamında tutuklanarak cezaevinde kalan gazetecilikte yapan HDP Milletvekili Ahmet Şık ile Posta yazarı Nedim Şener arasında 15 Temmuz'da tutuklanan rütbesiz askerler yüzünden tartışma çıktı. Şık, Şener'e, "Güce secde eden, savcı/hakim dili kullanan" ifadesiyle yüklendi.

Şener, 15 Temmuz darbe girişiminde kışladan çıkan askerlere ilişkin olara, "5 günlük er olması fark etmez. Ya da görev gereği gitmiş dahi olsa darbeye kalkışmıştır" dedi.Şener daha sonra sosyal medya hesabından "Boğaz Köprüsü'nde bir er, FETÖ’cü komutanı tarafından kafasına sıkılıp öldürüldü. Şehit oldu. Neden? Halka ateş etmediği için. Ben o şehit olan askerle, diğerlerini nasıl ayıracağım?” paylaşımı yaptı.

Şener'in bu paylaşımına HDP Milletvekili Ahmet Şık sosyal medya hesabından "Kimin masum ya da suçlu olduğunu ayıracak olan, aklını kininin esiri eden sen değilsin. Cemaatçi hakim savcılar gibi menfaatlerini hukukun üstünlüğüne çiğneten değil de bağımsız, tarafsız ve hukuk normlarıyla soruşturma yürüten bir yargı olsaydı eğer, sen de toptancılık yapmazdın" karşılığı verdi.

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Şık'ın yanıtına Nedim Şener daha sert bir üslupla cevap verdi. Şener, "Aklını kinin ve nefretinin esiri edip pkk yerine ‘devlete terörist’, Fetö’ye ‘cemaat’, 15 Temmuz’a ‘kontrollü darbe’ demeseydin seninle konuşacak bir şeylerimiz olurdu" dedi.

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"Güce secde eden..."

Şık, tartışmaya noktayı koyarak, "Güce secde eden savcı/hakim dili kullananlar, kendileri gibi konuşan gazeteci kılığındaki tetikçilerle sohbet etsin. Devlet seri cinayetler işleyen bir katil, Cemaat içinde FETÖ denilen çetenin de olduğu sosyolojik bir olgu,darbe de karanlıkta bırakılıyor olduğu kadar gerçek. Nokta." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Şık Nedim Şener

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Şık doğru söyler, Şener ise bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyeti ile hareket etmektedir. Hem nalına hem mıhına vuran bir yazar.
Şener biraz daha bastirirsa şık kontrollü darbeyi gerçekte kimin yaptığını açıklayacak gibi.....
bence ikinizde adam değilsiniz
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