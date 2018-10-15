Ahmet Şık ve Nedim Şener Twitter'da fena kapıştı

Ergenekon davası kapsamında tutuklanarak cezaevinde kalan gazetecilikte yapan HDP Milletvekili Ahmet Şık ile Posta yazarı Nedim Şener arasında 15 Temmuz'da tutuklanan rütbesiz askerler yüzünden tartışma çıktı. Şık, Şener'e, "Güce secde eden, savcı/hakim dili kullanan" ifadesiyle yüklendi.

Şener, 15 Temmuz darbe girişiminde kışladan çıkan askerlere ilişkin olara, "5 günlük er olması fark etmez. Ya da görev gereği gitmiş dahi olsa darbeye kalkışmıştır" dedi.Şener daha sonra sosyal medya hesabından "Boğaz Köprüsü'nde bir er, FETÖ’cü komutanı tarafından kafasına sıkılıp öldürüldü. Şehit oldu. Neden? Halka ateş etmediği için. Ben o şehit olan askerle, diğerlerini nasıl ayıracağım?” paylaşımı yaptı.

Şener'in bu paylaşımına HDP Milletvekili Ahmet Şık sosyal medya hesabından "Kimin masum ya da suçlu olduğunu ayıracak olan, aklını kininin esiri eden sen değilsin. Cemaatçi hakim savcılar gibi menfaatlerini hukukun üstünlüğüne çiğneten değil de bağımsız, tarafsız ve hukuk normlarıyla soruşturma yürüten bir yargı olsaydı eğer, sen de toptancılık yapmazdın" karşılığı verdi.