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"Ahmet Sula ile İnsan ve İletişim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 17:42 | Son Güncelleme

Polis Başmüfettişi Sula: - İnsanlar, birbirlerine makamla, mevkiyle, parayla tahakküm kurmaya çalışıyor, oradan besleniyor. Bir gün sabaha karşı insanın kendini tanımasının ne kadar kıymetli olduğunu farkettim"

İSTANBUL (AA) - Polis Başmüffettişi Ahmet Sula, "İnsanlar, birbirlerine makamla, mevkiyle, parayla tahakküm kurmaya çalışıyor, oradan besleniyor. Bir gün sabaha karşı insanın kendini tanımasının ne kadar kıymetli olduğunu fark ettim." dedi.

Sula, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Merkezi'nde TÜRSAB Akademi tarafından düzenlenen "Ahmet Sula ile İnsan ve İletişim" konferansında, yaklaşık 35 yıldır emniyet teşkilatında olduğunu söyledi.

Mesleğe ilk başladığı yıllarda yurt dışı görevde yalnız kaldığı dönemde sanat yolculuğunun başladığını anlatan Sula, "Kim sorusundan yola çıktım. Kimiz, neyiz, nereye gidiyoruz? Tanımak iki kelam etmekle oluyor." diye konuştu.

Anılarından da örnekler veren Sula, Türk Polis Teşkilatında farklı görevlerde bulunduğunu ve hepsinin kendisine birikim olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnsanlar, birbirlerine makamla, mevkiyle, parayla tahakküm kurmaya çalışıyor, oradan besleniyor. Bir gün sabaha karşı insanın kendini tanımasının ne kadar kıymetli olduğunu fark ettim. Yunus Emre diyor ya 'İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır.' Dünyanın en tehlikeli teröristi kim? Kibir, hırs, nefis... İnanın şunu öğrendim, o büyük savaş dedikleri var ya her birimizin kendisiyle yapması gereken savaş. Çünkü eğer biz onu eğitmezsek dünyanın en tehlikeli teröristi orada yaşıyor. Hırs, 'Omzuna bas, geçmelisin, niye o geldi, sen niye yoksun?' diyor. Ona savaş veriyorum , o savaşımı da sizlerle paylaşıyorum."

Ön yargı ve alışkanlıkları değiştirmenin çok zor olduğunu vurgulayan Sula, kendisine koyduğu hedefte ülkemizin geçtiği zor günlerde 20 yıl sonrası için gençlere yatırım yapmaya çalıştığını anlattı.

Sula, gençlerde farkındalık yaratmayı amaçladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin öz güvenleri yüksek olsun, yabancıya öykünmesin. Aslında yabancının öyküneceği şey bizde, bu medeniyette var. Gençler kendisine güvensin. Cennet ülkemizin güzelliğini, tarihi, turistik değerlerini daha iyi sunmamız, daha iyi anlatmamız lazım. İnsan, değer ver, eşrefi mahluk değil mi? Diğer bütün canlılardan üstün. Mesnevi 'dinle' diye başlıyor. Dinle, ne anlatıyor? Hisset, gözünün bebeğine bak. Bunların üçünden adama not veriyor musun? Unvanları boş ver adamlıkla ilgili olması gerekenleri almış, eğer bunlar yoksa makamına saygı duy, sonra o yoluna, sen yoluna. Bunları hayatta gözlemleyerek edindim. Değerli olan sensin, kendini tanı. Bilgi değil, sahadan gelen tecrübeyle anlatıldığı zaman kıymeti oluyor."

Konferans sonunda, TÜRSAB Sayman Üyesi ve TÜRSAB Akademi Eğitim Kurucusu İbrahim Halil Kalay, Sula'ya teşekkür plaketi sundu.

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Ahmet Sula iletişim türsab

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