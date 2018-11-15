İSTANBUL (AA) - Polis Başmüffettişi Ahmet Sula, "İnsanlar, birbirlerine makamla, mevkiyle, parayla tahakküm kurmaya çalışıyor, oradan besleniyor. Bir gün sabaha karşı insanın kendini tanımasının ne kadar kıymetli olduğunu fark ettim." dedi.

Sula, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Merkezi'nde TÜRSAB Akademi tarafından düzenlenen "Ahmet Sula ile İnsan ve İletişim" konferansında, yaklaşık 35 yıldır emniyet teşkilatında olduğunu söyledi.

Mesleğe ilk başladığı yıllarda yurt dışı görevde yalnız kaldığı dönemde sanat yolculuğunun başladığını anlatan Sula, "Kim sorusundan yola çıktım. Kimiz, neyiz, nereye gidiyoruz? Tanımak iki kelam etmekle oluyor." diye konuştu.

Anılarından da örnekler veren Sula, Türk Polis Teşkilatında farklı görevlerde bulunduğunu ve hepsinin kendisine birikim olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnsanlar, birbirlerine makamla, mevkiyle, parayla tahakküm kurmaya çalışıyor, oradan besleniyor. Bir gün sabaha karşı insanın kendini tanımasının ne kadar kıymetli olduğunu fark ettim. Yunus Emre diyor ya 'İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır.' Dünyanın en tehlikeli teröristi kim? Kibir, hırs, nefis... İnanın şunu öğrendim, o büyük savaş dedikleri var ya her birimizin kendisiyle yapması gereken savaş. Çünkü eğer biz onu eğitmezsek dünyanın en tehlikeli teröristi orada yaşıyor. Hırs, 'Omzuna bas, geçmelisin, niye o geldi, sen niye yoksun?' diyor. Ona savaş veriyorum , o savaşımı da sizlerle paylaşıyorum."