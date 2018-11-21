Ahmet Takan yazdı: Melih Gökçek, Özhaseki'ye destek verip bakanlık koltuğunu isteyecek

Ahmet Takan,"Her şey Melih Gökçek için" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gerçekleştirilecek 'ittifak' görüşmesine de değindi.

İki liderin bu görüşmede Melih Gökçek'e özel parantez açacağını iddia eden Takan, "Gökçek'in belediye başkanlığında AKP'li Mehmet Özhaseki'yi desteklediğini daha önce yazmıştım. Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimalinin güçlenmesi karşısında paniğe kapılan Gökçek lobicileri ve rant çevreleri bel altından vuruşu geçtiler. Gerçek hedefleri Gökçek'in tekrar AK Parti'den aday gösterilmesi mi? Hayır. Onlar da bal gibi biliyor Erdoğan'ın Melih Gökçek'i aday yapmayacağını. Tezgahların perde arkasına saraydaki kaynaklardan ulaştım" dedi.

Takan, yazısının devamında şu iddiayı ileri sürdü:

— Melik Gökçek, Özhaseki'ye desteğine karşılık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğunu istiyor.

