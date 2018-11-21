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Ahmet Takan yazdı: Melih Gökçek, Özhaseki'ye destek verip bakanlık koltuğunu isteyecek

SEÇİM HABERLERİ  | 21.11.2018 09:16 | Son Güncelleme

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi destekleyeceğini, buna karşılık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini talep edeceğini öne sürdü.

Ahmet Takan yazdı: Melih Gökçek, Özhaseki'ye destek verip bakanlık koltuğunu isteyecek

Ahmet Takan,"Her şey Melih Gökçek için" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gerçekleştirilecek 'ittifak' görüşmesine de değindi.

İki liderin bu görüşmede Melih Gökçek'e özel parantez açacağını iddia eden Takan, "Gökçek'in belediye başkanlığında AKP'li Mehmet Özhaseki'yi desteklediğini daha önce yazmıştım. Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimalinin güçlenmesi karşısında paniğe kapılan Gökçek lobicileri ve rant çevreleri bel altından vuruşu geçtiler. Gerçek hedefleri Gökçek'in tekrar AK Parti'den aday gösterilmesi mi? Hayır. Onlar da bal gibi biliyor Erdoğan'ın Melih Gökçek'i aday yapmayacağını. Tezgahların perde arkasına saraydaki kaynaklardan ulaştım" dedi.
Takan, yazısının devamında şu iddiayı ileri sürdü:

— Melik Gökçek, Özhaseki'ye desteğine karşılık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğunu istiyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
MELİH GÖKÇEK TEN ÇEVRE BAKANI OLMAZ OLURSA MEMLEKETTE ÇEVRE KALMAZ BELEDİYEDEN KALMA HIRSI YÜZÜNDEN HER YERE DİNAZOR DOLDURUR HEYKEL YAPAR OLMAZ ... HATTA YEŞİLLİK KALMAZ BETON BAKANI OLUR DEMEDİ DEMEYİN . NOT ŞU ADAMI ARTIK GÜNDEME GETİRMEYİN YETER YA
Güzel fikir.kıskananlar çatlasın.gökçek devlet terbiyesi görmüş chpkklıların hazmedemeyecegi biri.olursa güzel olur.
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