Ahmet Taş: "İslam barış, adalet ve kardeşlik dinidir”

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Yunanistan’da İslam dini hakkında çıkan söylemler ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “İslam barış, adalet ve kardeşlik dinidir” dedi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, düzenlendiği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan’da İslam’ın din olmadığı söylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Ahmet Taş, “Yunanistan başpiskoposu İeronimos toplum önünde yaptığı bir konuşmada İslam’ın bir din olmadığı İslam’ın mensubu olan Müslümanların da savaş yanlısı insanlar olduğunu söyledi. Allah’ın insanoğluna gönderdiği son din olan İslam dini ve onun mensubu olan Müslümanlara karşı üstelik toplum önünde bir konuşmada söylenen akıl, mantık ve vicdan dışı bu konuşma ve yaklaşım asla kabul edilemez. Allah’ın gönderdiği son din olan, mensubu olmakla şeref duyduğumuz yüce dinimiz İslam barış, esenlik, adalet, kardeşlik dini olup başpiskopos İeronimos’un tüm yalancı ithamlarından uzaktır. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak başpiskopos İeronimos’un gerçek, akıl ve vicdan dışı yaklaşım ve beyanatı için şiddetle kınıyor, İslam dininin mensubu olmaktan onur duyduğumuzu kamuoyuna duyuruyor, Yunanistan başpiskoposunun sözlerini karşılığı olmayan, yok hükmünde boş sözler olarak kabul ediyoruz” dedi.