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  4. Ahmet Turan Kılıç için tahliye çağrısı

Ahmet Turan Kılıç için tahliye çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

Bazı sivil toplum kuruluşları, Sivas olayları davasında aldığı idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen ve 27 yıldır tutuklu bulunan 86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın tahliye edilmesi çağrısında bulunmak için bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşları, Sivas olayları davasında aldığı idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen ve 27 yıldır tutuklu bulunan 86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın tahliye edilmesi çağrısında bulunmak için bir araya geldi.

Sabah Namazı Devrimi Hareketi'nin çağrısıyla, Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi'nde sabah namazının ardından toplanan grup, "Ahmet Dede'ye özgürlük" yazılı pankart açıp slogan attı. Gruba, Ahmet Turan Kılıç'ın oğlu Necdet Kılıç ve torunu Ömer Yıldız da eşlik etti.

Burada bir konuşma yapan Necdet Kılıç, babasının 27 yıldır suçsuz yere hapiste olduğunu dile getirerek, "Olay günü ben kendisiyle beraberdim, Cuma namazını kıldıktan sonra babamın emekli maaşını almak için çarşıya gittik. Oradan alışveriş yapıp evimize geldik. Bu süre zarfında yaşanan olaylardan ne haberimiz oldu ne de bir şey gördük." dedi.

Babası Ahmet Turan Kılıç'ın olaydan 5 gün sonra gözaltına alındığını ve gözaltındayken bir komiserle yaşadığı tartışma nedeniyle iftiralara uğradığını ifade eden Kılıç, "Babam birilerini yaktığı ya da öldürdüğü gerekçesiyle değil devleti yıkmaya teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı." şeklinde konuştu.

- "Adalet istemiyorum, adaletsizliğin giderilmesini istiyorum"

Babasının 27 senedir zulüm gördüğünü ve bugün ağır hasta durumda olduğunu kaydeden Kılıç, şunları söyledi:

"Son başvurumuzda Numune Hastanesi'nden 8 doktor tarafından 'Ölümcül hastalığı var, bu adam reviri olan hapishanede bile tutulamaz' şeklinde rapor verildi. Bu raporun bile düzmece olduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanımıza ve bütün yetkililere sesleniyorum; babamı bıraksınlar, bu zulmü durdursunlar. Ben adalet istemiyorum, adaletsizliğin giderilmesini istiyorum. Bu adam orada bir saniye bile durduğu zaman ölüp gidecek. Bu vebalin altından kimse kalkamaz."

Ahmet Turan Kılıç'ın torunu Ömer Yıldız da yaptığı konuşmasında, 8 doktor tarafından verilen "hapis yatamaz" raporunun ardından Adli Tıp Kurumu'nun dedesinin yüzünü bile görmeden "hapis yatabilir" raporu verdiğini öne sürerek, dedesinin yeniden Sivas'a gönderildiğini aktardı.

Gazeteci yazar Adem Özköse ise, Ahmet Turan Kılıç'ın artık tüm Türkiye'nin dedesi olduğunu ve kendisine sonuna kadar sahip çıkacaklarını ifade ederek, "Sivas'taki katliamı yapanların yargılanmasını ve cezalandırılmasını herkesten çok biz istiyoruz. Orada yakılan insanlar bu ülkenin vatandaşı, bizim insanlarımız. Olay son derece vahşi bir olay. Ama biz şunda ısrar ediyoruz; asla ve asla ne Ahmet Dede ne de şu an hapiste olan birçok insan bu olayın faili değiller." şeklinde konuştu.

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Ahmet Turan Kılıç Sivas Olayları tahliye

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