Ahmet Türk: 1970'lerden bugüne bir Kürt siyasetçi

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Ahmet Türk, Türkiye'de 1970'li yılların başından itibaren siyaset yaşamanın önemli isimlerinden biri.

O, kimilerince "terör destekçisi" kimilerince ise "Kürt siyasetinin güvercin ismi" olarak değerlendiriliyor.

31 Mart yerel seçimlerinde ikinci kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, tıpkı 2016'da olduğu gibi yine kayyumla görevden alındı.

BBC Türkçe, Türk'ün 50 yıla yaklaşan siyasi yaşamını ele aldı.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındı: Protestolara polis müdahalesi

