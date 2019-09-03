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Ahmet Türk: 1970'lerden bugüne bir Kürt siyasetçi

03.09.2019 19:32 | Son Güncelleme

Ahmet Türk, Türkiye'de 1970'li yılların başından itibaren siyaset yaşamanın önemli isimlerinden biri. O, kimilerince "terör destekçisi" kimilerince ise "Kürt siyasetinin güvercin ismi" olarak değerlendiriliyor. 31 Mart'ta ikinci kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, kayyumla görevden alındı. Türk'ün 50 yıla yaklaşan siyasi yaşamı BBC Türkçe'de.

Ahmet Türk: 1970'lerden bugüne bir Kürt siyasetçi

https://www.youtube.com/watch?v=ket\_qJ\_LkW8

Ahmet Türk, Türkiye'de 1970'li yılların başından itibaren siyaset yaşamanın önemli isimlerinden biri.

O, kimilerince "terör destekçisi" kimilerince ise "Kürt siyasetinin güvercin ismi" olarak değerlendiriliyor.

31 Mart yerel seçimlerinde ikinci kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, tıpkı 2016'da olduğu gibi yine kayyumla görevden alındı.

BBC Türkçe, Türk'ün 50 yıla yaklaşan siyasi yaşamını ele aldı.

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