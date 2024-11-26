Ahmet Türk iddiasına '42 davar' göndermeli yanıt! Bizzat Bahçeli'ye soruldu: İmamoğlu'nun ziyaretini o da takip etmiş

Hala konuşulan 'Abdullah Öcalan' çağrısıyla gündeme damga vuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çağrısını bugün yineleyip "İmralı'yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" dedi. Bahçeli'nin bu söyleme yer verdiği MHP grup toplantısından kısa süre sonra ise Ahmet Türk'ün Bahçeli'yi ziyaret etmek üzere yola çıktığı öne sürüldü ancak iddia kısa sürede yalanlandı.

BAHÇELİ'DEN 'AHMET TÜRK' İDDİASINA 'İMAMOĞLU' GÖNDERMELİ YANIT

Ahmet Türk ile Bahçeli'nin görüşeceği iddiası bizzat MHP liderine de soruldu. Bahçeli'nin bu soruya yanıt verirken geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretine gönderme yapması da ilgi çekti.

"BİRİLERİ ZİYARET ETTİĞİNDE 42 DAVAR KESMESİNİN SEBEBİ DE BUNDAN"

Ahmet Türk ile görüşmeye açık kapı bırakan Bahçeli söz konusu iddia sorulduğunda şöyle konuştu:

"Ahmet Türk değerli bir şahsiyet, ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı açık olur, aşı da bol olur. Birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofranın bol olmasındadır."

İddia Ahmet Türk'e de soruldu. Halk TV'de aktarılan bilgiye göre Türk, Devlet Bahçeli ile görüşme yapılıp yapılmayacağı konusunda "Görüşme talebim yok" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NUN AHMET TÜRK'Ü ZİYARETİ GÜNDEM OLMUŞTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Türk'ü 150 yıllık evi olan Kasrı Kanco Konağı'nda ziyaret etmişti. Mardin'e gelen İmamoğlu'nu havalimanında Türk ve heyeti karşılamış, konağa dev araç konvoyuyla gidilmişti.

İmamoğlu ve CHP heyetini ağırlamak için 42 oğlak kesilmiş, 600 kişiye yemek hazırlanan konakta etler 5 kazanda pişirilmiş, yemek için yüzlerce kilo pirinç kullanılmıştı.

AHMET TÜRK: GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİM HERHALDE

İçişleri Bakanlığı Batman, Mardin ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine kayyum atarken görevden alınanlardan biri de Ahmet Türk olmuştu. Kararın kendi için de sürpriz olduğunu belirten Türk, "Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde. Dünyada ilk kez 3 kez kayyum atanıyor benim yerime." demişti.