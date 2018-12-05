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Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir için HDP'den aday adayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 16:42 | Son Güncelleme

MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanıyken 2 yıl önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan Ahmet Türk, HDP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.

Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir için HDP'den aday adayı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanıyken 2 yıl önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan Ahmet Türk, HDP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.
Mardin'de Büyükşehir Belediye Başkanıyken Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile 17 Kasım 2016 tarihinde görevden alınan Ahmet Türk, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için HDP'den aday adayı oldu. HDP'de aday adaylığı başvuru süresinin sona ereceği bugün partinin İl Başkanlığına aday adaylığı başvurusu yapan Türk, "Hayırlı olsun" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
.böyle basit bir ülkemiyiz? Bu adamın siyasi görüşü ile ilgili yazmıyorum. benim eleştirim adalet sistemimiz. bu adam cezaevinde olması lazımken sırf kalp hastası falan diyerek cezası ev hapsine dönüştürüldüğü halde, kılıçdaroğlu ile yürüyüşe katıldı o kalp teklemedi, şimdi aday olup koca bir şehiri yönetmeye talip nedense kalbi dayanacak. o zaman bunu niye kalp hastası diye saldılar. içeride nice hastalar yaşlılar var onların günahı nedir?
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