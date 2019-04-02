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Ahmet Türk: Mardin'de halk iradesini ortaya koydu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 20:03 | Son Güncelleme

MARDİN'de resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan HDP'li Ahmet Türk, kent halkının seçimlerde iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Ahmet Türk: Mardin'de halk iradesini ortaya koydu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan HDP'li Ahmet Türk, kent halkının seçimlerde iradesini ortaya koyduğunu söyledi.
Mardin'de pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 56 oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan HDP'nin adayı Ahmet Türk, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Ahmet Türk, Mardin'de iyi bir sonuç aldıklarını söyledi. Halkın, seçimlerde iradesini ortaya koyduğunu ifade eden Ahmet Türk, "Başından beri Mardin halkı çok inançlı bir şekilde çalıştı. Bu seçimlerde tüm bu inançlar, kültürler demokrasi mücadelesinde iradelerini ortaya koydular. Mardin’de iyi bir sonuç aldık. Yani halkımızın iradesi ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

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Ahmet Türk: Mardin'de halk iradesini ortaya koydu

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