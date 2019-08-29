HABER

Ahmet Türk: Tepki gösterilmezse üç şehirle yetinmezler

29.08.2019 22:19 | Son Güncelleme

Kayyum atanan Van, Diyarbakır ve Mardin belediyelerinin başkanları İstanbul’da basın toplantısı düzenlendi.

Ahmet Türk: Tepki gösterilmezse üç şehirle yetinmezler

Ahmet Türk, kayyum atanmasına yüksek sesle tepki gösterilmezse “üç şehirle yetinmezler” uyarısında bulundu.İçişleri Bakanlığı tarafından yerlerine kayyum atanan HDP'li büyükşehir belediye başkanları, duruma daha yüksek sesle tepki gösterilmesi çağrısında bulundu.

Görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk bugün İstanbul Taksim’deki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda sözü ilk olarak görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk aldı. Terör örgütüne para aktardığı gerekçesiyle görevden alındığını hatırlatan Türk, “Bir yere aktarılan para yok. Biz daha göreve gelmeden kararı vermişler” diye konuştu. Türk ayrıca, naylon fatura ve pahalı hediyelerle belediye kasasının içinin boşaltıldığını öne sürerek, ortada aktarılacak bir para olmadığını söyledi.

Görevden alma ve kayyum atama kararının siyasi olduğuna dikkati çeken Türk, demokrasiye inanan yurttaşların karara tepki gösterdiğine işaret ederek sözlerine şöyle devam etti: “Çabamız Türkiye'nin demokratikleşmesine yetmiyor. Tepkilerin daha yüksek sesle çıkması gerekiyor.”

Türk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün sarfettiği “İstanbul’un terör örgütlerine peşkeş çekilmesine müsaade edemeyiz” sözlerine de atıfta bulundu ve “Tepkimizi yüksek sesle çıkarmazsak üç şehirle yetinmezler” diyerek İstanbul’a da kayyum atanabileceği imasında bulundu.

Hukuki olmayan kararlarla Kürtlerin izole edildiğini de savunan Türk'e göre, iktidar bugün "devlet aklıyla değil öfke ve nefretle” hareket ediyor. Türk, bu uygulamaların nereye varacağını kestiremediğini de sözlerine ekledi.

PKK sorusu

Çok sayıda basın mensubunun izlediği toplantıya katılan yabancı gazetecilerden biri söz alarak İngilizce “PKK ile belediye başkanları arasında ilişki olduğu söyleniyor. Doğru mu? Siz PKK’yi terör örgütü olarak tanımlıyor musunuz” diye sordu.

Soruya, belediye başkanları arasında bulunan HDP Sözcüsü Saruhan Oluç yanıt verdi ve “Başkanlarımızın görevden alınmasıyla bu konunun hiçbir ilgisi yok. Başka bir toplantıda bu soruya yanıt verilebilir” dedi. Oluç ayrıca HDP’nin 6,5 milyon yurttaşın oyunu alan ve Türkiye'nin her türlü sorununu çözmek isteyen Anayasal bir parti olduğunu da yineledi.

Aynı soru birkaç dakika sonra başka bir yabancı gazeteci tarafından bu kez Türkçe olarak soruldu. Parti Sözcüsü Oluç, soruya aynı cümlelerle yanıt verdi.

İddialara yanıt

Soru-cevap bölümünde yabancı gazetecilerden bir başkası, geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun düzenlediği basın toplantısında kendilerine dağıtılan broşürü göstererek “Bu fotoğraflarda başkanların, terörist cenazelerine katıldığı görülüyor. Ne diyeceksiniz” diye sordu.

Soruya yanıt veren Ahmet Türk, katıldığı cenazenin Kobani’de IŞİD katliamında hayatın kaybeden bir kıza ait olduğunu söyledi. Türk, cenazeye katılmasına şu sözlerle açıklık getirdi: “Cenaze, devletin özel izniyle Türkiye’ye getirildi. Binlerce insan katıldı. O günlerde PYD Eş Başkanı Asya Abdullah Türkiye’ye geliyor ve hükümet yetkilileriyle görüşüyordu. Belediye başkanı seçildikten sonra mı akıllarına geldi soruşturma başlatmak.”

Türk, toplantıda üç şehit yakınının belediyedeki görevinden kovulduğuna dair iddialara da yanıt verdi. İşten çıkarılanlardan birinin yoksullar için toplanan gıda yardımlarını arabaya yükleyerek çalarken kameralara yakalanması gerekçesiyle kovulduğunu söyleyen Türk, “Diğeri de 30 Mart günü, mesai bitiminden sonra işe alınmış. Üçüncüyü de yasal olmayan bir şekilde işe almışlar. Bunlar dışında işten çıkarılan yok” dedi. Türk ayrıca, bu üç kişinin şehit ailelerinden olmadığını, korucu yakını olduklarını da iddia etti.

"Hiç bir yurttaş anayasal hakka sahip değil”

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ise OHAL sürecinde haklarında başlatılan soruşturmaların bugün görevden alma için gerekçe olarak sunulduğuna da işaret etti. Ertan, “O gün soruşturmalar başlatılmamış olsaydı, bugün yine görevden almak ve kayyum atamak için bir ihbarcının e-mailiyle aynı şeyi gerçekleştirirlerdi” şeklinde konuştu.

Ertan sözlerini, Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir yurttaşın Anayasal hakka sahip olmadığını savunarak sonlandırdı.

Görevinden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı da, kayyum atanmasına Avrupa Birliği liderlerinin dahi tepki gösterdiğini hatırlatarak sözlerine başladı. Toplantı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır’a geleceğini ve kendisini ziyaret edeceğini öğrenen Mızraklı, “İmamoğlu, İstanbul’un kazanılmasındaki katkılarından ötürü değil bir vefa borcu ile değil... Demokrasiye sahip çıkmak için geldiğinden eminim” diye konuştu.

Tunca Öğreten

© Deutsche Welle Türkçe

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Erdoğan: Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik yayınları objektiflikten uzakErdoğan: Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik yayınları objektiflikten uzak
Adalet Bakanlığı Raporu: 'Comey Uygunsuz Şekilde Bilgi Sızdırdı'Adalet Bakanlığı Raporu: 'Comey Uygunsuz Şekilde Bilgi Sızdırdı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Afganistan'daki askerlerini azaltıyor

ABD'den flaş Afganistan kararı!

ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem

ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem!

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

Kuzey Kore'nin 'güdümlü füze denizaltısı inşa ettiği' iddiası

Korkutan iddia: Güdümlü füze denizaltısı inşa ettiler!

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.