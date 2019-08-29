Ahmet Türk: Tepki gösterilmezse üç şehirle yetinmezler

Ahmet Türk, kayyum atanmasına yüksek sesle tepki gösterilmezse “üç şehirle yetinmezler” uyarısında bulundu.İçişleri Bakanlığı tarafından yerlerine kayyum atanan HDP'li büyükşehir belediye başkanları, duruma daha yüksek sesle tepki gösterilmesi çağrısında bulundu. Görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk bugün İstanbul Taksim’deki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda sözü ilk olarak görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk aldı. Terör örgütüne para aktardığı gerekçesiyle görevden alındığını hatırlatan Türk, “Bir yere aktarılan para yok. Biz daha göreve gelmeden kararı vermişler” diye konuştu. Türk ayrıca, naylon fatura ve pahalı hediyelerle belediye kasasının içinin boşaltıldığını öne sürerek, ortada aktarılacak bir para olmadığını söyledi. Görevden alma ve kayyum atama kararının siyasi olduğuna dikkati çeken Türk, demokrasiye inanan yurttaşların karara tepki gösterdiğine işaret ederek sözlerine şöyle devam etti: “Çabamız Türkiye'nin demokratikleşmesine yetmiyor. Tepkilerin daha yüksek sesle çıkması gerekiyor.”

Türk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün sarfettiği “İstanbul’un terör örgütlerine peşkeş çekilmesine müsaade edemeyiz” sözlerine de atıfta bulundu ve “Tepkimizi yüksek sesle çıkarmazsak üç şehirle yetinmezler” diyerek İstanbul’a da kayyum atanabileceği imasında bulundu. Hukuki olmayan kararlarla Kürtlerin izole edildiğini de savunan Türk'e göre, iktidar bugün "devlet aklıyla değil öfke ve nefretle” hareket ediyor. Türk, bu uygulamaların nereye varacağını kestiremediğini de sözlerine ekledi. PKK sorusu Çok sayıda basın mensubunun izlediği toplantıya katılan yabancı gazetecilerden biri söz alarak İngilizce “PKK ile belediye başkanları arasında ilişki olduğu söyleniyor. Doğru mu? Siz PKK’yi terör örgütü olarak tanımlıyor musunuz” diye sordu. Soruya, belediye başkanları arasında bulunan HDP Sözcüsü Saruhan Oluç yanıt verdi ve “Başkanlarımızın görevden alınmasıyla bu konunun hiçbir ilgisi yok. Başka bir toplantıda bu soruya yanıt verilebilir” dedi. Oluç ayrıca HDP’nin 6,5 milyon yurttaşın oyunu alan ve Türkiye'nin her türlü sorununu çözmek isteyen Anayasal bir parti olduğunu da yineledi.

Aynı soru birkaç dakika sonra başka bir yabancı gazeteci tarafından bu kez Türkçe olarak soruldu. Parti Sözcüsü Oluç, soruya aynı cümlelerle yanıt verdi. İddialara yanıt Soru-cevap bölümünde yabancı gazetecilerden bir başkası, geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun düzenlediği basın toplantısında kendilerine dağıtılan broşürü göstererek “Bu fotoğraflarda başkanların, terörist cenazelerine katıldığı görülüyor. Ne diyeceksiniz” diye sordu. Soruya yanıt veren Ahmet Türk, katıldığı cenazenin Kobani’de IŞİD katliamında hayatın kaybeden bir kıza ait olduğunu söyledi. Türk, cenazeye katılmasına şu sözlerle açıklık getirdi: “Cenaze, devletin özel izniyle Türkiye’ye getirildi. Binlerce insan katıldı. O günlerde PYD Eş Başkanı Asya Abdullah Türkiye’ye geliyor ve hükümet yetkilileriyle görüşüyordu. Belediye başkanı seçildikten sonra mı akıllarına geldi soruşturma başlatmak.” Türk, toplantıda üç şehit yakınının belediyedeki görevinden kovulduğuna dair iddialara da yanıt verdi. İşten çıkarılanlardan birinin yoksullar için toplanan gıda yardımlarını arabaya yükleyerek çalarken kameralara yakalanması gerekçesiyle kovulduğunu söyleyen Türk, “Diğeri de 30 Mart günü, mesai bitiminden sonra işe alınmış. Üçüncüyü de yasal olmayan bir şekilde işe almışlar. Bunlar dışında işten çıkarılan yok” dedi. Türk ayrıca, bu üç kişinin şehit ailelerinden olmadığını, korucu yakını olduklarını da iddia etti.