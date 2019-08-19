Ahmet Türk terörle yatmış terörle kalkmış

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün PKK terör örgütü ile olan bağı ve ilişkisi gözler önüne serildi.

İçişleri Bakanlığının Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıklamasının ardından Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün suç dosyasının epey kabarık olduğu ortaya çıktı. Ahmet Türk hakkında terör örgütü kurma, yönetme ve terör propagandası

dahil teröre ilişkin suçlardan Mardin Ağır Ceza Mahkemesinde 2 yargılaması, ayrıca hakkında cumhuriyet savcılarınca terör suçlarına ilişkin 4 ayrı soruşturma ve İçişleri Bakanlığınca da 3 soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Devletin araçlarını teröristlerin hizmetine sundu

Ahmet Türk, belediye başkanı seçilmesinin ardından 1999 yılında Bagok Dağı’nda etkisiz hale getirilen 20 terörist için temsili olarak 20 boş mezar şeklinde yaptırılan ve 1988 yılında Nusaybin sınırları içerisinde etkisiz hale getirilen terörist Ayten Tekin ile 2005 yılında bir polis memurunun kaçırılması ve 2006 yılında bir askerin şehit edilmesi olayının faili olan, 2010 yılında mayın döşediği sırada patlamada ölen terörist Ahmet Uğurlar’ın isimlerinin verildiği terörist mezarlığına belediye imkanlarıyla her türlü araç, gereç ve malzeme desteğini verdi. Devletin imkanlarını bizzat devlete karşı silahlı mücadeleye giren teröristlerin hizmetine sundu. Ahmet Türk, hakkında terör suçlarından soruşturma yürütülen Cabbar Leygara’yı belediyenin birçok önemli hizmetini yürüten ve yaklaşık 2 bin personelin çalıştığı Mardin Kent A.Ş.’ye genel müdür olarak atadı.