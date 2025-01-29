Ahmet Türk'ün acı günü! Silahlı saldırı düzenlendi, torunu Hüseyin Reber Türk hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk ile yanındaki bir kişi, Mersin'nde silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HÜSEYİN REBER TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Türk ile yanındaki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Reber Türk, hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin Reber Türk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır