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  4. Ahmet Türk'ün yeğenleri mekandan zorla çıkardıkları adamı makam aracına bindirdi! Darbettikten sonra yol kenarına attı: 130 promil alkollü çıktılar

Ahmet Türk'ün yeğenleri mekandan zorla çıkardıkları adamı makam aracına bindirdi! Darbettikten sonra yol kenarına attı: 130 promil alkollü çıktılar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.09.2024 15:42
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Mardin'de yaşanan olay kentte büyük ses getirdi. Bir mekandan zorla çıkarılan adam lüks bir araca bindirildikten sonra önce darbedildi ardından yol kenarına atıldı. Aracın Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait makam aracı olduğu saldırganların da Ahmet Türk'ün yeğenleri olduğu belirlendi. 130 promil alkollü çıkan saldırganlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Türk'ün yeğenleri mekandan zorla çıkardıkları adamı makam aracına bindirdi! Darbettikten sonra yol kenarına attı: 130 promil alkollü çıktılar

Mardin'de 12 Eylül 2024 gecesi, saat 03.00 sularında Merlin Konağı adlı iş yerinde yaşanan olayda, S.Ö. isimli bir kişi darp edilerek zorla mekandan çıkarıldı ve bir araca bindirildi. Olayın ardından yapılan incelemede, aracın Mardin Büyükşehir Belediyesine ait Mercedes marka 34 EK 044 plakalı makam aracı olduğu ve S.Ö.’nün araç içinde de darp edildiği belirlendi.

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AHMET TÜRK'ÜN YEĞENLERİ ÇIKTI

Olayı gerçekleştirenlerin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri olduğu ve olay esnasında alkollü oldukları tespit edildi. Zanlıların yapılan incelemesinde 130 promil alkollü oldukları tespit edildi.

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YOL KENARINA BIRAKTILAR

Şahıslar, S.Ö.'yü darp ettikten sonra Cevizpınarı Mahallesi yakınlarındaki anayol kenarına bıraktı. S.Ö., kendi imkanlarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, darp raporu aldı.

YEĞENLERİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk, 13 Eylül 2024 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, şehirde büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi. (İHA)

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Mardin Ahmet Türk darp
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