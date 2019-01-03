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Ahmet ve Bülent Şık'ın babası vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 22:00 | Son Güncelleme

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile akademisyen Bülent Şık'ın babası Hüseyin Şık (81), tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Ahmet ve Bülent Şık'ın babası vefat etti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile akademisyen Bülent Şık'ın babası Hüseyin Şık (81), tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve akademisyen Bülent Şık'ın, Antalya'da özel bir hastanede tedavi gören babası Hüseyin Şık, yaşamını yitirdi. Hüseyin Şık'ın yaşamını yitirdiğini Bülent Şık, sosyal medya hesabından duyurdu. Hüseyin Şık'ın cenazesi yarın Uncalı Mezarlığı'nda cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Konyaaltı ilçesi Sarısu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Bülent Şık ise sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Babamı kaybettik. Sığınaktı. Yarın Uncalı mezarlığında kılınacak öğle namazı sonrası Antalya Liman Mah. Sarısu mezarlığında defin işlemi yapılacak. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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