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Ahmet Yüce Ocaklı kimdir, kaç yaşında, nereli?

07.03.2021 02:17 | Son Güncelleme:
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Ahmet Yüce Ocaklı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ahmet Yüce Ocaklı kimdir? gündemde en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Galatasaray'ın yönetim kurulunda yer alan isimlerden biri olan Ahmet Yüce Ocaklı hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de "Ahmet Yüce Ocaklı başkan adayı olacak mı? sorusu oldu. Peki, Ahmet Yüce Ocaklı kimdir? İşte, yanıtı!

Galatasaray'da yıl sonunda başkanlık seçimi adaylarından biri olacağı konuşulan Ahmet Yüce Ocaklı en çok aranan isimlerden biri oldu. Burak Elmas'ın adaylığını açıklamasının ardından futbol ile yakından ilgilenenler arama motorları üzerinden "Ahmet Yüce Ocaklı başkan adayı oldu mu?" , "Ahmet Yüce Ocaklı kimdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, son zamanlarda çok konuşulan Ahmet Yüce Ocaklı'nın hayatı!

Ahmet Yüce Ocaklı kimdir, kaç yaşında, nereli?

1957, yılında dünyaya gelen Ahmet Yüce Ocaklı İstanbul doğmuştur. Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Ocaklı, 1977 yılından bu yana dayısı Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe çalışmaktadır.

Alfa Romeo markalarının yedek parça tedarikini sağlayan Ocaklı, daha sonra aynı markanın Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin kurucu üyesi olarak derneğin faaliyete geçmesinde rol oynayan Ahmet Ocaklı, Erya Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüce Motor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi.

Son olarak, Skoda’nın Türkiye temsilcisi Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilen Ahmet Ocaklı, mezun olduğu Galatasaray Lisesi’nden aldığı eğitimin de desteği ile Fransızca bilmektedir.


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Galatasaray Futbol Kulübü

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