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Ahmet'in organları, vasiyeti üzerine bağışlandı (Tekrar)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 09:27 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenip tedaviye alınan Ahmet Çavdar'ın (23) beyin ölümü gerçekleşti.

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenip tedaviye alınan Ahmet Çavdar'ın (23) beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Ahmet Çavdar'ın vasiyeti üzerine organları bağışlandı.
Yenişehir'de iki gün önce Ahmet Çavdar, baş ağrısı şikayetiyle Yenişehir Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan tetkiklerde, Ahmet Çavdar'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Durumu kötüleşen Ahmet Çavdar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Çavdar'ın, doktorların tüm çabasına karşın beyin ölümü gerçekleşti.
Büyük üzüntü yaşayan ailesi, Ahmet Çavdar’ın organlarını bağışlama kararı aldı. Bir süre önce kardeşi Ahmet'in, annesi Hatice Çavdar’a "Bana bir şey olursa, organlarımı bağışlayın" diye vasiyette bulunduğunu belirten Oktay Çavdar, "Kardeşim vefatı gerçekleşti ve annem, kornealarının dışında tüm organlarının bağışlanmasını istedi. Kardeşimin bu son isteğini de yerine getirmiş olduk" dedi.
Ahmet Çavdar’ın kalbi, akciğeri ve karaciğeriyle iki böbreği, yapılan operasyonla organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı.
Çavdar’ın cenazesi bugün öğlende Yenişehir ilçesi Demirboğa Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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