Ahrar El Şarkiye: 'Savaş suçu' işlemekle suçlanan Suriyeli silahlı muhalif grup

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı'na katılan bazı Suriyeli silahlı muhalif gruplar, uluslararası alandan gelen "savaş suçu işledikleri" suçlamalarıyla karşı karşıya.

Bu silahlı örgütlerin başında ise, Türk ordusuna eşlik eden ve kendisini Suriye Milli Ordusu olarak tanımlayan grubun çatısı altındaki Ahrar El Şarkiye (Doğu'nun Özgürleri) yer alıyor.

"Milli Ordu'nun 1. Kolordusu"nda yer alan Ahrar El Şarkiye, 12 Ekim'de Suriyeli Kürt politikacı Hevrin Halef'in öldürülmesi ile bazı sivillerin ve sağ yakalanan bazı YPG'lilerin öldürülmesiyle suçlandı. Örgüt, ayrıca Birleşmiş Milletler'in (BM) ve Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'ın (Uluslararası Af Örgütü) açıklamalarına girdi.

Peki Ahrar El Şarkiye, nasıl bir örgüt, geçmişten bugüne nelerle suçlanıyor ve suçlamalara ne yanıt veriyor?

Deyr Ez Zor kökenli

Ahrar El Şarkiye, Deyr Ez Zor kökenli bir grup.

BBC Türkçe'ye konuşan Swansea Üniversitesi araştırma görevlisi, Suriye uzmanı Aymenn Jawad El Tamimi'nin aktardığına göre örgüt, Türkiye ile de iyi ilişkileri olduğu düşünülen ve daha büyük bir grup olan, İslamcı çizgideki Ahrar El Şam'ın bünyesinde ortaya çıktı.