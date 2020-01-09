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  4. Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyorlar

Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyorlar

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde (HEM) açılan ahşap yakma kursuna katılanlar, ahşabı dağlayıp dantel gibi işleyerek sanata dönüştürüyor.Elbistan Halk Eğitim Merkezi’nde açılan ahşap yakma kursunun 1.’si tamamlandı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde (HEM) açılan ahşap yakma kursuna katılanlar, ahşabı dağlayıp dantel gibi işleyerek sanata dönüştürüyor.
Elbistan Halk Eğitim Merkezi’nde açılan ahşap yakma kursunun 1.’si tamamlandı. HEM’in en çok ilgi gören kurslarından biri olan ahşap yakma kursunda 14 kursiyer, usta öğretici İlay Gökçecik’in eşliğinde 218 saat süren kurs boyunca ahşabı yakma makinesinin ucuna takılan havya adlı kalemle nakış nakış işlemeyi öğrendi. HEM’de oluşturulan atölyenin dört bir yanı, kimi tamamlanmayı bekleyen, kimi de çerçevelenip sergilenmeyi bekleyen sabırla işlenmiş tablolarla doldu. Kursiyerler, manzara ve portre ve yöre kültürünü yansıtan eserlerin yanı sıra şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz ile 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in de tablosunu yaptı.
Usta öğretici İlay Gökçecik, ahşap yapma sanatının, gönülden aşık olmayla yapılabildiğini söyledi. Hemen her kesimden kursiyerlere ahşap yakma sanatını öğretmeye çalıştığını belirten Gökçecik, “Ahşap ve havyanın yardımıyla yapılıyor. Ayrıca gönülden aşık olmayla yapılıyor. Ev hanımı, öğretmen, hemşiresinden öğrencisine, öğretim görevlisine kadar her kesimden kursiyerimiz var. Genelde manzara, yaşlı insanlar, yöremizin doğasını yansıtan tarihi çalışmalar ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yöresel motifleri daha çok çalışıyoruz. Aynı zamanda yakarak hat yapıyoruz” dedi.
Kursiyerlerin, dağlanan ahşabın kokusu eşliğinde sabırla çalışıp bir eser ortaya çıkardığını belirten Gökçecik, ahşap yakma sanatının safhalarına da değinerek, “Bu sanat, metal bir havya ile ahşabın yakılması ve sonrasında da sabırla tıpkı bir dantel işler gibi motif motif işlenmesine dayanıyor. Ahşap yakma sanatı kısaca bir resmin ahşaba transfer edilerek tonlanması süslenmesi işinin genel adıdır. Ahşap yakma için desen karbon kağıdı ile ahşaba transfer edilerek desen geçirilir. Sonra geçirilen desenin tonlaması ahşap yakma makinesi ile yapılır. Makine seçimi de önemlidir. Çok sabır isteyen bir sanat. Havayı tıpkı bir kalem gibi kullanmanız gerekir. Ahşap yakma sanatı için siyah-beyaz resim tekniğinin farklı bir uygulaması da denilebilir. Bu sanatta kağıt yerine ahşap tuval; kurşun kalem yerine de olarak da bazen ince tel uçlu, bazen gölgelendirme, tonlama işlemi için de kalın uçlu bir havya kullanıyoruz. Ahşap yakmada asıl olan ve dikkat isteyen nokta ise gölgelendirmedir” şeklinde konuştu.
Elbistan Halk Eğitimi Merkezi HEM Müdürü Faruk Doğan ise kurumda açılan kurslarda kursiyerlere mesleki beceri kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.
Birçok branşta meslek edindirme kursu açtıklarını ifade eden Doğan, ahşap yakma kursunun da ilkini tamamladıklarını hatırlattı. 14 kursiyerin, 218 saatlik eğitimi bitirdiğini anlatan Doğan, “Ahşap yakma kursumuzun birincisini bitirdik. Kursiyerlerimiz gerçekten çok büyük emek harcadılar. Gerçekten çok güzel eserler meydana getirdiler. Tablolarımızın hemen hepsi bitti. Çerçeve ve vernik işlemleri yapılıyor. Güzel bir vernikle tamamlanan eserler, yıllara meydan okuyarak evlerin ya da iş yerlerinin duvarlarını süsleyecek. Kursiyerlerimizin eserlerini, önümüzdeki günlerde sergilemeyi düşünüyoruz. İkinci kursumuzu da başlatacağız. Bu kurs boyunca emekle ve sabırla çalışan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Usta öğreticimiz İlay Gökçecik’e de kursiyerlerimizin bu sanatı öğrenmesindeki katkısından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler de, ahşap yakma sanatının titizlik ve sabır isteyen bir süreç olduğuna dikkati çektiler.
Ahşabı yakmak için kullandıkları havayı, kurşun kalem olarak niteleyen kursiyerler, özel bir sanatı öğrendikleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.

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