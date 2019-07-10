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Ahşap binadaki taş fırında çıkan yangın 15 dakikada söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 18:20 | Son Güncelleme

Eskişehir’de ahşap bir binada bulunan taş fırının asma katında meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Eskişehir’de ahşap bir binada bulunan taş fırının asma katında meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin iki dakikada yangın bölgesine gelip, 15 dakikada alevleri kontrol altına alarak söndürmesi ise vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.
Alınan bilgiye göre, yangın Paşa Mahallesi Kemal Zeytinoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. Gece saat 01.38’de cadde üzerinde bulunan taş fırının asma katında iddialara göre elektrik kontağından meydana gelen kıvılcım sonucu yangın çıktı. Asma katta bulunan boş torbaların tutuşmasıyla çıkan yoğun dumanı fark eden iş yeri çalışanları dışarı çıktı. İki dakika gibi kısa bir sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakika içerinde yangını söndürerek soğutma çalışmalarını tamamladı.
Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından takdir topladı.

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