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Ahşap ev alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 00:00 | Son Güncelleme

Düzce’de ahşap ev çıkan yangında alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de Erdal Öztürk’e ait fındık bahçesinin içindeki tek katlı ahşap binada elektrik kontağından yangın çıktı.

Ahşap ev alev alev yandı

Düzce’de ahşap ev çıkan yangında alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de Erdal Öztürk’e ait fındık bahçesinin içindeki tek katlı ahşap binada elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev büyük hasar görürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ahşap ev alev alev yandı

Ahşap ev alev alev yandı

Ahşap ev alev alev yandı

Ahşap ev alev alev yandı

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